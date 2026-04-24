Антъни Генов триумфира с титлата на двойки на турнира на клей в Анже (Франция) с награден фонд 30 хиляди долара.

24-годишният българин и Фин Бас (Великобритания), поставени под номер 1 в схемата, победиха във финала с 6:4, 6:2 Марко Марич (Франция) и Тадия Радованович (Сърбия). Двубоят продължи 52 минути.

Генов и Бас спечелиха първия сет с единствен пробив още в третия гейм. Във втората част те отново пробиха в третия гейм за 2:1, направиха още един брейк за 5:2, а след това затвориха мача в своя полза от първия си мачбол.

Това е девета титла на двойки за Антъни Генов на турнири под егидата на Международната федерация по тенис (ITF). Българинът се намира през тази седмица на 251-во място в световната ранглиста при дуетите, но след този успех ще се доближи до рекордното си класиране под №233 от ноември миналата година.