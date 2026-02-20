Дея спорт спечели гостуването си на Монтана

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Бургаският тим има актив от 24 точки и заема шесто място в класирането. Монтана е на осма позиция с 19 точки. 

Дея спорт победи Монтана като гост в мач от 17-и кръг в Супер Волей. В зала „Младост“ бургазлии се наложиха с 3:1 (25:22, 25:23, 23:25, 25:18).

В началото на мача, при 5:5, Монтана направи 4 поредни точки за 9:5, като Кристиан Валчак заби два аса. Постепенно гостите настигнаха съперника и изравниха при 15-а точка. Грешките при домакините зачестиха и при две такива от атака Дея дръпна с 19:16. Бургазлии запазиха аванса си и поведоха.

Обрати имаше и във втория гейм. Дея се възползва от грешките на домакините и взе преднина от 10:7, но Монтана изравни при 13-а точка. Играчите на Даниел Пеев поведоха с 19:17, а малко по-късно последва ново равенство - 21:21. Успешна блокада на гостите и ас на Байрами направи резултата 24:22, след което бургазлии взеха и втората част.

Марк Михайлов, Николай Стефанов и Николай Захариев, които влязоха в игра за Монтана във втория гейм, останаха на полето и в третия. Виктор Бодуров също се появи в игра. И тази част беше оспорвана, лидерството се сменяше. Този път, в края на гейма Монтана беше по-стабилният отбор и намали изоставането си.

В четвъртия гейм Дея спорт поведе от самото начало и до края на изпусна инициативата. Гостите дръпнаха с 9:5, а малко по-късно с 21:15, което бе достатъчно за успеха в гейма и мача.

Либерото на Дея спорт Константин Чипев бе избран за играч на мача. Валентин Братоев се отчете с 19 точки за успеха (1 ас, 4 блокади). Цветелин Цветанов (1 блокада) и Ерион Байрами (1 ас) завършиха с по 15 точки. Мохамадреза Хозури добави 12 точки (1 ас, 4 блокади).

За Монтана Кристиан Валчак отбеляза 23 точки (3 аса, 1 блокада).

След победата отборът на Дея спорт натрупа актив от 24 точки, 8 победи и 8 загуби, което му отрежда шесто място в класирането. Монтана е на осма позиция със 6 победи, 10 загуби и 19 точки.

В събота, 21 февруари, е последният мач от кръг, който противопоставя Левски и Локомотив Авиа (Пловдив).

#НВЛ за мъже 2025/2026 #ВК Дея спорт (Бургас) #ВК Монтана

