Деяна Станиславова намери място в Идеалната петица на Евробаскет U16

Крилото получи своя индивидуален приз след края на финалния двубой, в който България отстъпи на Литва с 60:77 и взе сребърните медали.

Деяна Станиславова
Снимка: FIBA
Слушай новината

Деяна Станиславова бе отличена за силното си представяне на европейското първенство по баскетбол, Дивизия Б, за момичета до 16 години в Турция. Баскетболистката на Локомотив София намери място в Идеалната петица на турнира, който се проведе в Истанбул.

Крилото получи своя индивидуален приз след края на финалния двубой, в който България отстъпи на Литва с 60:77 и взе сребърните медали. Станиславова остави на своята сметка 13 точки, 7 борби, 2 асистенции и 4 откраднати топки в последния мач на нашия тим от надпреварата.

173-сантиметровата състезателка регистрира средни показатели от 14.7 точки, 6.9 борби, 2.7 асистенции и 4.4 откраднати топки в общо 7 мача на България на европейското. При стрелбата си от игра тя бе 49.4%, както и 80% от линията за изпълнение на наказателни удари за средно по 28.9 минути на среща.

България спечели сребърните медали на Евробаскет за момичета до 16 години, Дивизия Б
България спечели сребърните медали на Евробаскет за момичета до 16 години, Дивизия Б
Съставът на Лилия Георгиева загуби финала с Литва.
Чете се за: 02:45 мин.
България спечели сребърните медали на Евробаскет за момичета до 16 години, Дивизия Б
България спечели сребърните медали на Евробаскет за момичета до 16 години, Дивизия Б
Президентът Радев: Прави се опит за брутална чистка в ДАНС - няма да стане
Президентът Радев: Прави се опит за брутална чистка в ДАНС - няма...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
