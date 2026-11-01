Диана Шнайдер покори Токио и се доближи до Топ 10 в световната ранглиста

Рускинята Диана Шнайдер триумфира с титлата на тенис турнира от категория WTA 500 в Токио, след като победи канадката Лейла Фернандес с 6:4, 5:7, 6:2 във финалния двубой. Срещата продължи 2 часа и 18 минути, а 22-годишната тенисистка демонстрира характер в решителния сет, за да заслужи шестия трофей в професионалната си кариера.

Успехът в японската столица е първи за Шнайдер през настоящия сезон и идва в ключов момент за нейното развитие. Рускинята, която в момента заема 13-ото място в световната ранглиста, ще се изкачи с още две позиции при следващото обновяване на класацията и ще се доближи непосредствено до най-добрите десет тенисистки в света.

Финалът срещу Фернандес предложи оспорвана битка, в която двете състезателки преминаха през различни периоди на надмощие.

Шнайдер започна по-уверено и успя да наложи играта си в първия сет, който спечели с 6:4. Във втората част обаче канадката намери начин да се противопостави на съперничката си и след 7:5 възстанови равенството в сетовете.

Решителният трети сет също не започна лесно за рускинята. Още в началото тя трябваше да отрази три възможности за пробив, но успя да се справи с напрежението и постепенно пое контрола върху срещата.

След като преодоля трудния момент, Шнайдер заигра по-стабилно и затвори двубоя с убедителното 6:2, за да вдигне шампионския трофей в Токио.

"Искам да благодаря и да поздравя моя треньор, който е тук с мен и празнуваме първа титла през сезона. Това означава много за мен и е страхотен край на годината“, заяви щастливата шампионка след финала.

С победата си Шнайдер се нареди сред най-успешните руски тенисистки в историята на турнира. Тя стана седмата представителка на страната си, която печели надпреварата в Токио, след Мария Шарапова, Елена Дементиева, Динара Сафина, Надежда Петрова, Людмила Самсонова и Вероника Кудерметова.

Освен престижния трофей рускинята заслужи и парична премия от 185 500 долара от турнира, чийто общ награден фонд надхвърля 1,2 милиона долара.

Титлата затвърждава силното развитие на Шнайдер през сезона, в който тя постигна и най-доброто си представяне в турнирите от Големия шлем, достигайки до полуфиналите на „Ролан Гарос“.