БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЦИК: Избирателната активност в страната към 16.00 ч. е...
Чете се за: 00:25 мин.
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е...
Чете се за: 02:07 мин.
415 сигнала за изборни нарушения са постъпили в МВР до...
Чете се за: 01:35 мин.
Първи брифинг на ЦИК за началото на изборния ден: Няма...
Чете се за: 04:55 мин.
Отбелязваме Деня на народните будители
Чете се за: 00:45 мин.
Президентски избори 2026: Избираме седмия държавен глава
Чете се за: 01:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

БЪЛГАРИЯ ИЗБИРА СЕДМИЯ ПРЕЗИДЕНТ * * * Днес се провежда вторият тур на изборите за държавен глава * * * ЦИК: Избирателната активност към 16.00 часа за страната е 19,33%

Диана Шнайдер покори Токио и се доближи до Топ 10 в световната ранглиста

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:57 мин.
Спорт
Запази

22-годишната рускиня победи Лейла Фернандес в трисетов финал, спечели шестата титла в кариерата си и завърши сезона с първи трофей за годината

Диана Шнайдер покори Токио и се доближи до Топ 10 в световната ранглиста
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Рускинята Диана Шнайдер триумфира с титлата на тенис турнира от категория WTA 500 в Токио, след като победи канадката Лейла Фернандес с 6:4, 5:7, 6:2 във финалния двубой. Срещата продължи 2 часа и 18 минути, а 22-годишната тенисистка демонстрира характер в решителния сет, за да заслужи шестия трофей в професионалната си кариера.

Успехът в японската столица е първи за Шнайдер през настоящия сезон и идва в ключов момент за нейното развитие. Рускинята, която в момента заема 13-ото място в световната ранглиста, ще се изкачи с още две позиции при следващото обновяване на класацията и ще се доближи непосредствено до най-добрите десет тенисистки в света.

Финалът срещу Фернандес предложи оспорвана битка, в която двете състезателки преминаха през различни периоди на надмощие.

Шнайдер започна по-уверено и успя да наложи играта си в първия сет, който спечели с 6:4. Във втората част обаче канадката намери начин да се противопостави на съперничката си и след 7:5 възстанови равенството в сетовете.

Решителният трети сет също не започна лесно за рускинята. Още в началото тя трябваше да отрази три възможности за пробив, но успя да се справи с напрежението и постепенно пое контрола върху срещата.

След като преодоля трудния момент, Шнайдер заигра по-стабилно и затвори двубоя с убедителното 6:2, за да вдигне шампионския трофей в Токио.

"Искам да благодаря и да поздравя моя треньор, който е тук с мен и празнуваме първа титла през сезона. Това означава много за мен и е страхотен край на годината“, заяви щастливата шампионка след финала.

С победата си Шнайдер се нареди сред най-успешните руски тенисистки в историята на турнира. Тя стана седмата представителка на страната си, която печели надпреварата в Токио, след Мария Шарапова, Елена Дементиева, Динара Сафина, Надежда Петрова, Людмила Самсонова и Вероника Кудерметова.

Освен престижния трофей рускинята заслужи и парична премия от 185 500 долара от турнира, чийто общ награден фонд надхвърля 1,2 милиона долара.

Титлата затвърждава силното развитие на Шнайдер през сезона, в който тя постигна и най-доброто си представяне в турнирите от Големия шлем, достигайки до полуфиналите на „Ролан Гарос“.

#Диана Шнайдер #WTA 500 в Токио #Лейла Фернандес

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

България приключи световното първенство в Казахстан с общо три медала (ОБЗОР)
1
България приключи световното първенство в Казахстан с общо три...
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
2
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
Тир удари автобус с 40 пътници край Мездра и продължи по пътя си
3
Тир удари автобус с 40 пътници край Мездра и продължи по пътя си
„С усмивка към върха“ – БНТ 3 представя документален филм за олимпийската медалистка Лора Христова
4
„С усмивка към върха“ – БНТ 3 представя...
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
5
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
НА ЖИВО: Младежките олимпийски игри в Дакар, плуване
6
НА ЖИВО: Младежките олимпийски игри в Дакар, плуване

Най-четени

ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на балотаж на 1 ноември
1
ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на...
Асен Василев: Резултатите от вота са ясен сигнал от гражданите, че политиката, която правителството води, не е добра за България
2
Асен Василев: Резултатите от вота са ясен сигнал от гражданите, че...
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус 7°, а най-високите – между 20° и 25°
3
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус...
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ КЪМ 19.00 ч.: Балотаж между Илияна Йотова и Андрей Гюров, сочат данни на "Алфа Рисърч"
4
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ КЪМ 19.00 ч.: Балотаж между Илияна Йотова и Андрей...
Йотова не поиска конкретна политическа подкрепа за балотажа
5
Йотова не поиска конкретна политическа подкрепа за балотажа
Проливни дъждове, съществено застудяване и сняг в края на седмицата
6
Проливни дъждове, съществено застудяване и сняг в края на седмицата

Още от: WTA

Хариет Дарт обърна Лили Тагер и спечели първата титла в кариерата си в Гуанджоу
Хариет Дарт обърна Лили Тагер и спечели първата титла в кариерата си в Гуанджоу
Хариет Дарт спаси три мачбола и ще спори с Лили Тагер за титлата в Гуанджоу Хариет Дарт спаси три мачбола и ще спори с Лили Тагер за титлата в Гуанджоу
Чете се за: 02:25 мин.
Винъс Уилямс се завърна на полуфинал след осем години, но остана на крачка от финала в Гуанчжоу Винъс Уилямс се завърна на полуфинал след осем години, но остана на крачка от финала в Гуанчжоу
Чете се за: 02:10 мин.
Лейла Фернандес и Диана Шнайдер ще спорят за трофея в Токио Лейла Фернандес и Диана Шнайдер ще спорят за трофея в Токио
Чете се за: 01:25 мин.
Елизара Янева изпусна три мачбола и отпадна след драматичен обрат в Италия Елизара Янева изпусна три мачбола и отпадна след драматичен обрат в Италия
Чете се за: 02:02 мин.
Елена Рибакина се оттегли от турнира в Токио Елена Рибакина се оттегли от турнира в Токио
Чете се за: 01:12 мин.

Водещи новини

ЦИК: Избирателната активност в страната към 16.00 ч. е 19,33%
ЦИК: Избирателната активност в страната към 16.00 ч. е 19,33%
Чете се за: 00:25 мин.
Общество
Михаела Доцова: Моят избор е последователността, опитът и държавността Михаела Доцова: Моят избор е последователността, опитът и държавността
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Румен Радев: Гласувах президентската институция да продължава да бъде стожер на държавност Румен Радев: Гласувах президентската институция да продължава да бъде стожер на държавност
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Мъж, обявен за мъртъв между двата тура на президентския вот, отиде да гласува в Пловдив Мъж, обявен за мъртъв между двата тура на президентския вот, отиде да гласува в Пловдив
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Вотът и Буковлък: "Не дават пари - нема кой да гласува. Като...
Чете се за: 01:30 мин.
Политика
Избирател снима вота си в Хасково – обявиха го за недействителен
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Недоволството в Париж: Готвят се нови блокади и протести
Чете се за: 02:30 мин.
По света
Над 130 милиона души са заличени от избирателните списъци в Индия
Чете се за: 03:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ