Дибала окрили Рома до върха на Серия А

С гол на Пауло Дибала отборът на Рома победи Сасуоло с 1:0 като гост в среща от 8-ия кръг на италианската Серия А. С успеха "римските вълци" се изравниха с Наполи на върха в класирането. Двата отбора имат по 18 точки, една повече от третия Милан.

Рома доминираше през по-голямата част от мача и заслужено стигна до успеха. Единственото попадение падна в 16-ата минута, когато Дибала не остави шансове за вратаря с добавка с десния крак от движение.

Играчите на Джан Пиеро Гасперини имаха още ситуации през второто полувреме, с които да затворят мача, но Лоренцо Пелегрини уцели греда, а веднъж и Уесли пропусна от чиста позиция.

В друга среща от кръга Верона и Каляри завършиха 2:2. Верона поведе с голове на Роберто Галярди и Гифт Орбан, но допусна частичен обрат след попадения за Каляри на Рияд Идриси в 77-а минута и Матия Феличи в добавеното време на мача.

Верона остава без победа от началото на сезона и заема 17-о място с 5 точки, докато Каляри е 13-и с 9 точки.