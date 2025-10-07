Дидие Дешан отличи качествата на Жан-Филип Матета

Нападателят на Кристъл Палас Жан-Филип Матета беше извикан в националния отбор на Франция заради "приятния за треньорите навик" да вкарва голове, но за да се смята за интегрална част от тима, той все още ще трябва да се доказва и на тренировките, и на мачовете, каза треньорът Дидие Дешан.

Матета имаше силен сезон, след като в отминалата кампания вкара 17 пъти за Палас във всички турнири и им помогна да спечелят Купата на Англия – първото сериозно отличие във витрината на клуба в 164-годишната им история. В миналото си има мачове за младежките отбори на Франция, а през 2024-а година игра на Олимпийските игри в Париж, където домакините спечелиха сребърен медал във футболния турнир.

Само след няколко дни Франция ще играе последователно с Азербайджан и Исландия в своята квалификационна група за Мондиал 2026, където Матета ще се надява да се докаже, че заслужава да бъде в състава на Дешан за първенството догодина в Северна Америка.

"Той трябва да направи това, което знае най-добре да прави – а именно да играе максимално естествено. Има навика да бележи голове някак с лекота, което го е правил преди и с националните отбори на Франция, и на клубно ниво“, заяви Дешан пред журналистите по време на лагера на тима.

"Да бъде с отбора е голям момент за него. Познава повечето играчи, защото ги е виждал и в юношеските, и в младежките национални отбори. Той не е тук, за да ме спечели лично. Той трябва да се доказва, че е полезен за отбора и на тренировките, и на мачовете", продължи треньорът по повод 28-годишния дебютант в състава.

Лидерът в група D Франция е домакин на последния Азербайджан на „Парк де Пренс“ на 10 октомври, преди да пътува до втория Исландия три дни по-късно.