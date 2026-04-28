БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Емил Дечев: Заплахите към главния секретар на МВР са...
Чете се за: 05:37 мин.
Илияна Йотова подписа указ за свикването на 52-рото...
Чете се за: 00:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Диего Симеоне: Отиваме пълни с надежда

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:57 мин.
Спорт
Запази

Треньорът на Атлетико Мадрид подчерта, че трофеят в Шампионската лига трябва да бъде заслужен, а не очакван

Диего Симеоне: Отиваме пълни с надежда
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Старши треньорът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне отхвърли твърденията за допълнително напрежение върху отбора преди полуфиналния сблъсък от Шампионската лига срещу Арсенал. Аржентинецът заяви, че в тима се усеща по-скоро отговорност и очакване преди ключовия мач.

"Няма напрежение, има чувство за отговорност и много специално чувство на очакване. В крайна сметка това е футболен мач и играчите са тези, които решават резултата. Трябва да се подготвим добре и да наложим играта, която искаме“, коментира Симеоне.

Наставникът на "дюшекчиите“ бе категоричен, че турнир като Шампионската лига не "дължи“ нищо на никого, въпреки трите загубени финала на Атлетико в историята.

"Един турнир не дължи нищо на никого. Всичко трябва да се заслужи – с работа, с представяне на терена и, разбира се, с малко късмет“, подчерта той.

Симеоне открои като основно предимство представянето на отбора в елиминационните мачове до момента.

"Играем с интензивност и със своя стил, но и с атакуваща инициатива. Така ще подходим и сега. Мечтите са хубаво нещо, но реалността е това, което правим на терена“, заяви специалистът.

Атлетико Мадрид достига до полуфиналите в турнира за четвърти път под ръководството на Симеоне, като до момента тимът има три загубени финала – през 1974, 2014 и 2016 година.

"Изключително е да сме отново тук. Тази вяра и този дух ни правят по-силни. Предстои труден мач, но отиваме с надежда“, завърши аржентинецът.

Гледайте новините и в Метрото Metro
#УЕФА Шампионска лига 2025/26 #Диего Симеоне

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов
1
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов
Как ще бъдат разпределени местата в 52-рото Народно събрание?
2
Как ще бъдат разпределени местата в 52-рото Народно събрание?
Предлага се водачи с отнети книжки заради употреба на алкохол или дрога да полагат изпит
3
Предлага се водачи с отнети книжки заради употреба на алкохол или...
Наплив от млади лекари в Благоевград
4
Наплив от млади лекари в Благоевград
Проф. Кантарджиев: Антраксът не се предава от човек на човек, болният не може да зарази никого
5
Проф. Кантарджиев: Антраксът не се предава от човек на човек,...
Българска баничка в Лондон за 3.80 паунда: Къде са по-високи цените?
6
Българска баничка в Лондон за 3.80 паунда: Къде са по-високи цените?

Най-четени

След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
1
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно...
Трагедия край Малко Търново: Двама загинали и много ранени при тежък инцидент с автобус (СНИМКИ)
2
Трагедия край Малко Търново: Двама загинали и много ранени при...
Аделина Радева беше наградена в конкурса „БГ модна икона 2026“
3
Аделина Радева беше наградена в конкурса „БГ модна икона...
Нов регламент за опаковките в ЕС - от август влиза в сила изискване за материалите и големината
4
Нов регламент за опаковките в ЕС - от август влиза в сила изискване...
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
5
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов
6
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов

Още от: Шампионска лига

Луис Енрике преди сблъсъка с Байерн: Няма по-добър отбор от нас в Европа
Луис Енрике преди сблъсъка с Байерн: Няма по-добър отбор от нас в Европа
ПСЖ и Байерн Мюнхен излизат един срещу друг в първия полуфинал в Шампионска лига ПСЖ и Байерн Мюнхен излизат един срещу друг в първия полуфинал в Шампионска лига
Чете се за: 01:55 мин.
Борусия Дортмунд надви Фрайбург и си гарантира участие в Шампионска лига Борусия Дортмунд надви Фрайбург и си гарантира участие в Шампионска лига
Чете се за: 01:32 мин.
Реал Мадрид спечели Шампионската лига за младежи Реал Мадрид спечели Шампионската лига за младежи
8876
Чете се за: 00:52 мин.
Юго Екитике с емоционално послание: Ще се видим отново скоро, Анфийлд Юго Екитике с емоционално послание: Ще се видим отново скоро, Анфийлд
Чете се за: 01:07 мин.
Европейската преса: Байерн сложи край на "проклятието“ срещу Реал Европейската преса: Байерн сложи край на "проклятието“ срещу Реал
Чете се за: 02:12 мин.

Водещи новини

Дете загина в карловското село Розино, ударено е от кола
Дете загина в карловското село Розино, ударено е от кола
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Конституционният съд ще разгледа спор за решението България да се включи в Съвета за мир на Доналд Тръмп Конституционният съд ще разгледа спор за решението България да се включи в Съвета за мир на Доналд Тръмп
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
От доживотна на 20 г. затвор: Намалиха присъдата на мъжа от Перник, пребил до смърт жена си Анита От доживотна на 20 г. затвор: Намалиха присъдата на мъжа от Перник, пребил до смърт жена си Анита
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
18-годишно момиче е починало при тежка катастрофа на пътя Мездра - Своге 18-годишно момиче е починало при тежка катастрофа на пътя Мездра - Своге
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Тервел и Малена Замфирови ще бъдат посланици за борба срещу...
Чете се за: 04:07 мин.
Спорт
Спират 5-и блок на АЕЦ "Козлодуй" за ремонт и...
Чете се за: 01:42 мин.
Общество
Пробив: Първи пълен газов танкер премина Ормузкия проток от март насам
Чете се за: 01:15 мин.
По света
770 кг кюнефе и катмер без документи задържаха на на "Капитан...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ