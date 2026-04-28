Диего Симеоне: Отиваме пълни с надежда

Старши треньорът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне отхвърли твърденията за допълнително напрежение върху отбора преди полуфиналния сблъсък от Шампионската лига срещу Арсенал. Аржентинецът заяви, че в тима се усеща по-скоро отговорност и очакване преди ключовия мач.

"Няма напрежение, има чувство за отговорност и много специално чувство на очакване. В крайна сметка това е футболен мач и играчите са тези, които решават резултата. Трябва да се подготвим добре и да наложим играта, която искаме“, коментира Симеоне.

Наставникът на "дюшекчиите“ бе категоричен, че турнир като Шампионската лига не "дължи“ нищо на никого, въпреки трите загубени финала на Атлетико в историята.

"Един турнир не дължи нищо на никого. Всичко трябва да се заслужи – с работа, с представяне на терена и, разбира се, с малко късмет“, подчерта той.

Симеоне открои като основно предимство представянето на отбора в елиминационните мачове до момента.

"Играем с интензивност и със своя стил, но и с атакуваща инициатива. Така ще подходим и сега. Мечтите са хубаво нещо, но реалността е това, което правим на терена“, заяви специалистът.

Атлетико Мадрид достига до полуфиналите в турнира за четвърти път под ръководството на Симеоне, като до момента тимът има три загубени финала – през 1974, 2014 и 2016 година.