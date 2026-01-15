Димитър Димитров: Трансферът на Армстронг Око-Флекс можеше да стане по по-нормален начин

Старши треньорът на Ботев Пловдив Димитър Димитров - Херо е на мнение, че трансферът на Армстронг Око-Флекс в Левски е трябвало да се състои без излишно напрежение.

Нападателят премина при "сините", но от пловдивският клуб твърдят, че столичани са водили преговори с футболиста, които са в разрез с правилата.

"Знаете къде се намира Око-Флекс в момента, излишно е да коментирам неговото отсъствие. Можеше да стане по много по-нормален и по-толерантен начин, но така са преценили, не искам да влизам в подробности", сподели наставникът.

Треньорът на "канарчетата" говори след успеха на неговия отбор с 2:0 срещу Марица Пловдив в приятелски двубой.

"Резултати от контролите не коментирам. За мен е важно да се даде шанс на всички футболисти, за да бъдат в игрови ритъм впоследствие. Беше важно да няма контузии и да се покаже старание, въпреки умората", каза той по повод представянето на тима му.

Специалистът обяви и нов играч. Става въпрос за полузащитника на Берое Карлос Алгара.

"Известни са входящите и изходящите трансфери към този момент. Игор Педро е футболист, който игра първото полувреме, постара се, но не е в най-доброто си физическо състояние. Уверен съм в неговите качества и че ще ги покаже. Браян не влезе, тъй като е изостанал в подготовката си. Чакаме още един футболист, това е Карлос Алгара. Футболист на Гьозтепе също ще ни бъде преотстъпен, той е от Кот`д Ивоар. Търсим още варианти на крайните нападатели, защото излизането на Око-Флекс ни създава дефицит. Нуждаем се и от вътрешен полузащитник, очакваме да има и други изходящи трансфери", продължи Херо.

Част от играчите на тима страдат от вирус.