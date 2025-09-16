БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е...
Чете се за: 00:45 мин.
Деветокласник стреля с газов пистолет в училище в Хасково
Чете се за: 01:45 мин.
Актьорът Робърт Редфорд почина на 89-годишна възраст
Чете се за: 00:52 мин.
Задържаха издирван от Интерпол с червена бюлетина на...
Чете се за: 01:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Димитър Георгиев направи първа копка на лекоатлетическата писта във Враца

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:42 мин.
Спорт
Запази

Заместник-министърът на младежта и спорта подчерта значението на инвестициите в спортната инфраструктура за развитието на младите хора.

Димитър Георгиев, стадион
Снимка: пресцентър ММС
Слушай новината

Заместник-министърът на младежта и спорта Димитър Георгиев официално даде начало на строителните дейности по проекта за ремонт и модернизация на съществуващата лекоатлетическа писта на стадион „Христо Ботев“ във Враца.

„Спортната инфраструктура е ключов фактор за развитието на спорта във всяка община. Младите хора имат нужда от съвременни и качествени условия, за да тренират, да развиват таланта си и да изграждат характера си чрез спорт. Днешното начало е още една крачка към осигуряване на такива условия тук във Враца“, каза зам.-министър Георгиев по време на събитието.

Той подчерта значението на инвестициите в спортната инфраструктура за развитието на младите хора и изрази благодарност на Община Враца и лично на г-н Калин Каменов за активната работа и постоянната подкрепа за спорта.

„От името на Министерството на младежта и спорта ви уверявам, че ще продължим да работим за подобряване на спортната база в цялата страна, защото вярваме, че инвестициите в спорт са инвестиции в бъдещето на България и в младите хора“, допълни още Димитър Георгиев.

По Програмата за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти - държавна и общинска собственост - 2024 г., Министерството на младежта и спорта също така отпуска на община Враца 1 192 416,86 лв. за основен ремонт на покрит плувен басейн в град Враца.

# Димитър Георгиев #стадион "Христо Ботев"

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

От догодина и шести реактор на АЕЦ "Козлодуй" ще работи с американско гориво
1
От догодина и шести реактор на АЕЦ "Козлодуй" ще работи с...
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
2
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Предстои осезаемо захлаждане - кога започват валежите?
3
Предстои осезаемо захлаждане - кога започват валежите?
Специално: Лицето на войната в град Черкаси в Украйна
4
Специално: Лицето на войната в град Черкаси в Украйна
Цветлин Йовчев: България също може да стане обект на провокация от страна на Русия - засега сме лесна мишена
5
Цветлин Йовчев: България също може да стане обект на провокация от...
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
6
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
2
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
3
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
4
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Почина отец Иван от Нови хан
5
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
6
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус

Още от: Още

Стоян Андонов се срещна с президента на Международната федерация за ученически спорт
Стоян Андонов се срещна с президента на Международната федерация за ученически спорт
Спортни новини 16.09.2025 г., 12:25 ч. Спортни новини 16.09.2025 г., 12:25 ч.
Високи оценки от УЕФА за българските рефери по футзал Високи оценки от УЕФА за българските рефери по футзал
Чете се за: 02:32 мин.
Жоел Арате: Представянето на България на световното по бокс е успешно Жоел Арате: Представянето на България на световното по бокс е успешно
Чете се за: 01:32 мин.
Спортни новини 16.09.2025 г., 06:30 ч. Спортни новини 16.09.2025 г., 06:30 ч.
Спортни новини 15.09.2025 г., 20:50 ч. Спортни новини 15.09.2025 г., 20:50 ч.

Водещи новини

Деветокласник стреля с газов пистолет в училище в Хасково
Деветокласник стреля с газов пистолет в училище в Хасково
Чете се за: 01:45 мин.
Общество
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация 4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Актьорът Робърт Редфорд почина на 89-годишна възраст Актьорът Робърт Редфорд почина на 89-годишна възраст
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Обиколка с карета, банкет и сделки за милиарди: Лондон ще се опита да очарова Тръмп с кралски блясък Обиколка с карета, банкет и сделки за милиарди: Лондон ще се опита да очарова Тръмп с кралски блясък
Чете се за: 04:47 мин.
По света
Мерки срещу безводието: Какъв план начерта Националният борд по...
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Задържаният на столичното летище мъж бил издирван от ливанските...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Панагюрското златно съкровище се завърна у дома (СНИМКИ)
Чете се за: 00:30 мин.
Галерия
Сметната палата дава болница "Лозенец" на прокурор
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ