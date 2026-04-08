БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Чете се за: 04:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Димитър Илиев награди медалистите от еврошампионата по стрелба с лък

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:47 мин.
Спорт
Запази

Министърът на младежта и спорта е убеден, че успехите на българските национали ще продължат.

Димитър Илиев награди медалистите от еврошампионата по стрелба с лък
Снимка: Министерство на младежта и спорта
Слушай новината

Министърът на младежта и спорта Димитър Илиев награди с почетни плакети медалистите от европейското първенство по стрелба с лък. Българските състезатели спечелиха пълен комплект медали от шампионата в зала, който се проведе в Пловдив.

Дара-Мария Вълова триумфира с титлата на гол лък при девойките, а Кристиян Илиев извоюва бронзов медал в същата дисциплина при младежите. Двамата състезатели спечелиха и сребърно отличие при смесените двойки до 21 години.

В женската отборна надпревара на компаунд Мария Добрева, Калинка Иванова и Дениза Величкова добавиха сребърен медал за България.

Иван Банчев, който е европейски шампион от 2025 г., направи силно състезание, но остана четвърти на рекърв при мъжете.

„Поздравявам ви за отличното представяне и за това, че с труда и упоритостта си прославяте България. Убеден съм, че успехите ви ще продължат“, заяви министър Илиев.

Той подчерта, че федерацията може да разчита на подкрепата на Министерството на младежта и спорта, за да могат състезателите да постигат още по-високи резултати.

Председателят на Българската федерация по стрелба с лък Атанас Темелков заяви, че е доволен от постигнатото на домакинския шампионат и информира, че страната ни вече има една квота за Младежките олимпийски игри в Дакар (Сенегал) тази година.

По време на церемонията бяха отличени и треньорите Йордан Джамбазов, Венцислав Великов и Иван Тотев.

Гледайте новините и в Метрото Metro
#Димитър Илиев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Водещи новини

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ