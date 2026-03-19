Димитър Карамфилов: Божидар Саръбоюков може да скочи над 8.50 м

Димитър Карамфилов, треньор на атлет номер 1 на България за 2025 година Божидар Саръбоюков, коментира предстоящото в периода петък-неделя световно първенство по лека атлетика в зала в Торун (Полша). Надпреварата ще бъде предавана пряко в ефира на БНТ 3.

21-годишният Саръбоюков постави национален рекорд от 8.45 метра в скока на дължина преди малко повече от месец, което е и най-добър резултат в света за сезона в дисциплината, а неговият наставник заяви, че той е готов да подобри това свое постижение.

„Всеки си прави някакви сметки предварително, като всеки се стреми към първото място. Нашите цели са да подобрим личните резултати, които има състезателят до този момент. Това би трябвало да доведе на състезанието и до подобряване на резултата в скока на дължина. Смятам, че сега сме направили всички необходими неща и Божидар е готов за едно много голямо постижение, както аз бях казал преди 2-3 години, че той може да скочи над 8.50, но да видим сега какво ще стане. Не казвам предварително, не давам прогноза, но е готов за голям резултат“, каза Карамфилов пред БТА.

Опитният треньор обясни тънкостите в подготовката на състезателя преди предстоящия шампионат на планетата, който идва месец след поставения от Саръбоюков рекорд в Белград.

„Тренировките за едно такова състезание протичат целенасочено, особено в последните два месеца. Преди това има и предсезонна подготовка, която е около 3-4 месеца и след това се насочват самите тренировъчни елементи в насока за участие в малки и големи състезания. Най-напред участваме на турнири, на които се вработва един състезател. След това има малко почивка, около 20 дни и отново се минава на по-сериозна подготовка за две седмици и след тях вече се започва разтоварване, за да влезе в много по-добра спортна форма състезателят“, обясни Карамфилов.

Според него връзката между атлета и неговия треньор е изключително важна, особено преди надпревари от подобно ниво, като двамата прекарват по-голямата част от дните си заедно.