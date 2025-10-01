БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на...
Чете се за: 02:32 мин.
Премиерът Желязков за задържания българин от Израел:...
Чете се за: 00:57 мин.
Българин, част от хуманитарната флотилия за Газа, е сред...
Чете се за: 03:50 мин.

Димитър Кузманов отпадна във втория кръг в Испания

Чете се за: 00:57 мин.
Спорт
Надпреварата е с награден фонд 145 250 евро.

димитър кузманов приключи загреб
Снимка: БТА
Димитър Кузманов отпадна във втория кръг на сингъл на турнира на твърда настилка от сериите "Чалънджър" във Вийена (Испания) с награден фонд 145 250 евро.

Българинът отстъпи с 4:6, 4:6 от германеца Том Генч. Срещата продължи 82 минути.

Кузманов допусна по един пробив във двата сета, а от своя страна не успя за пробие подаването на Генч. На старта Кузманов елиминира бившия №97 в света Кимер Копеянс (Белгия), като по този начин заработи 7 точки за световната ранглиста.

Анас Маздрашки пък отпадна в първия кръг на двойки на турнира във Вийена. Българинът и Дарвин Бланш (САЩ) загубиха с 4:6, 5:7 от Иван Лютаревич (Беларус) и Джорджо Рика (Италия).

Димитър Кузманов с успешен старт на Чаланджър в Испания
Димитър Кузманов с успешен старт на Чаланджър в Испания
Надпреварата е с награден фонд 145 250 евро. 
Чете се за: 01:10 мин.
ВКС: Сарафов вече няма правомощия да иска възобновяване на производства
ВКС: Сарафов вече няма правомощия да иска възобновяване на...
Чете се за: 05:25 мин.
У нас
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на ситуацията утре Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на ситуацията утре
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Земетресение е регистрирано в Истанбул Земетресение е регистрирано в Истанбул
Чете се за: 01:10 мин.
По света
"Спрете геноцида в Газа": Какво призова задържаният от Израел българин и как реагираха българските власти? (ОБЗОР) "Спрете геноцида в Газа": Какво призова задържаният от Израел българин и как реагираха българските власти? (ОБЗОР)
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
В планините вали сняг, шофьорите да бъдат внимателни (СНИМКИ)
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Прокуратурата във Варна поема разследването за предполагаемо...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Срина се системата за проверка на глоби в КАТ
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Почина раненото мече, спасено от коритото на река Арда преди седмица
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
