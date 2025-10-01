Димитър Кузманов отпадна във втория кръг в Испания

Димитър Кузманов отпадна във втория кръг на сингъл на турнира на твърда настилка от сериите "Чалънджър" във Вийена (Испания) с награден фонд 145 250 евро.

Българинът отстъпи с 4:6, 4:6 от германеца Том Генч. Срещата продължи 82 минути.

Кузманов допусна по един пробив във двата сета, а от своя страна не успя за пробие подаването на Генч. На старта Кузманов елиминара бившия №97 в света Кимер Копеянс (Белгия), като по този начин заработи 7 точки за световната ранглиста.

Анас Маздрашки пък отпадна в първия кръг на двойки на турнира във Вийена. Българинът и Дарвин Бланш (САЩ) загубиха с 4:6, 5:7 от Иван Лютаревич (Беларус) и Джорджо Рика (Италия).