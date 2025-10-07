БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Кога ще пуснат парното в София?
Чете се за: 01:10 мин.
Да не се използва водата от чешмите в наводнените райони,...
Чете се за: 01:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Димитър Кузманов победи партньора си на двойки на турнир в Гърция

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
Спорт
Запази

Във втория кръг българинът ще играе срещу бивш №39 в света.

димитър кузманов продължава втория кръг квалификациите кобленц
Слушай новината

Българският тенисист Димитър Кузманов се класира за втория кръг на единично на турнира на твърди кортове от сериите "Чалънджър 50" в Херсонисос (Гърция). Надпреварата е с награден фонд 54 хиляди евро.

Поставеният под номер 8 Кузманов надделя над австриеца Денис Новак с 6:2, 6:3 за 74 минути. 32-годишният пловдивчанин поведе с 4:1 по пътя си към успеха в първия сет, а във втория взе първите пет гейма и това се оказа решаващо.

Така той заработи 900 евро и 4 точки за световната ранглиста, в която заема 261-ото място. За място на четвъртфиналите Кузманов ще се изправи срещу квалификанта Раду Албот (Молдова), който е 560-и в класацията на АТР в момента, но е достигал до 39-ата позиция.

Двамата са се срещали общо шест пъти досега, като 35-годишният Албот има пет победи, а единственият успех на българина е с 6:3, 6:4 в Роан (Франция) през 2022 година.

В надпреварата на двойки Кузманов и Новак са партньори, като ще стартират срещу индийците Сай Ганта и Каран Синг.

При дуетите играят и още двама българи. Антъни Генов и Ерик Гревелиус (Швеция) са поставени под номер 1 и започват срещу участващите с "уайлд кард" Димитрис Азоидис (Гърция) и Хенри Хаупт (Германия).

Адриан Андреев и представителят на домакините Петрос Циципас, по-малък брат на Стефанос Циципас, също получиха "уайлд кард" за основната схема и ще срещнат в първия кръг номер 3 Алберто Баросо Кампос и Иняки Монтес-Де Ла Торе (Испания).

Свързани статии:

Адриан Андреев се завърна след половин година отсъствие от кортовете
Адриан Андреев се завърна след половин година отсъствие от кортовете
Българският национал беше елиминиран на старта на Чалънджър в Гърция.
Чете се за: 02:20 мин.
#Димитър Кузманов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

В очакване на нови валежи: Община Царево призова всички хора от рискови зони да напуснат домовете си
1
В очакване на нови валежи: Община Царево призова всички хора от...
След потопа в Елените: Властите наложиха пълна забрана за влизане в курорта
2
След потопа в Елените: Властите наложиха пълна забрана за влизане в...
Ясен е резултатът от кръвната проба на пилота от ралито край Варна, научи БНТ
3
Ясен е резултатът от кръвната проба на пилота от ралито край Варна,...
Възстановено е топлоподаването в ж.к. "Дружба" 2 и комплекс "Цариградски"
4
Възстановено е топлоподаването в ж.к. "Дружба" 2 и...
Пореден абсурд на столичното летище: Защо е бил съблечен член на арменска делегация?
5
Пореден абсурд на столичното летище: Защо е бил съблечен член на...
Внимание! Червен код за опасно време във вторник
6
Внимание! Червен код за опасно време във вторник

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Четвърта жертва на потопа в Елените
4
Четвърта жертва на потопа в Елените
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието
5
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по...
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на ситуацията утре
6
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на...

Още от: Български тенис

Фондацията на Григор Димитров изпраща две деца на лагер в академията на Муратоглу
Фондацията на Григор Димитров изпраща две деца на лагер в академията на Муратоглу
Юлия Стаматова с победа в Гърция след три часа игра Юлия Стаматова с победа в Гърция след три часа игра
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

Да не се използва водата от чешмите в наводнените райони, съветват здравните власти
Да не се използва водата от чешмите в наводнените райони, съветват...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Главен комисар Джартов за ситуацията в страната: Няма критични точки Главен комисар Джартов за ситуацията в страната: Няма критични точки
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Министър Иванов: В Елените има данни за съществени пропуски Министър Иванов: В Елените има данни за съществени пропуски
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
По "Тракия" в посока София: Спират изцяло четири пъти дневно трафика По "Тракия" в посока София: Спират изцяло четири пъти дневно трафика
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Трима учени си поделиха Нобеловата награда за физика
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Започва поетапното пускане на парното в Перник
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Срутила се скална маса блокира пътя Асеновград - Смолян
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
На фона на преговори за примирие: Израел скърби за жертвите от...
Чете се за: 04:02 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ