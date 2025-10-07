Димитър Кузманов победи партньора си на двойки на турнир в Гърция

Българският тенисист Димитър Кузманов се класира за втория кръг на единично на турнира на твърди кортове от сериите "Чалънджър 50" в Херсонисос (Гърция). Надпреварата е с награден фонд 54 хиляди евро.

Поставеният под номер 8 Кузманов надделя над австриеца Денис Новак с 6:2, 6:3 за 74 минути. 32-годишният пловдивчанин поведе с 4:1 по пътя си към успеха в първия сет, а във втория взе първите пет гейма и това се оказа решаващо.

Така той заработи 900 евро и 4 точки за световната ранглиста, в която заема 261-ото място. За място на четвъртфиналите Кузманов ще се изправи срещу квалификанта Раду Албот (Молдова), който е 560-и в класацията на АТР в момента, но е достигал до 39-ата позиция.

Двамата са се срещали общо шест пъти досега, като 35-годишният Албот има пет победи, а единственият успех на българина е с 6:3, 6:4 в Роан (Франция) през 2022 година.

В надпреварата на двойки Кузманов и Новак са партньори, като ще стартират срещу индийците Сай Ганта и Каран Синг.

При дуетите играят и още двама българи. Антъни Генов и Ерик Гревелиус (Швеция) са поставени под номер 1 и започват срещу участващите с "уайлд кард" Димитрис Азоидис (Гърция) и Хенри Хаупт (Германия).

Адриан Андреев и представителят на домакините Петрос Циципас, по-малък брат на Стефанос Циципас, също получиха "уайлд кард" за основната схема и ще срещнат в първия кръг номер 3 Алберто Баросо Кампос и Иняки Монтес-Де Ла Торе (Испания).