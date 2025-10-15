БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Взривове са предшествали пожара в "Стомана...
Димитър Кузманов спечели доиграването на двубоя си от първия кръг в Гърция

Станко Димов от Станко Димов
Срещата започна във вторник, но беше прекъсната заради мрак.

прекъснаха мач димитър кузманов задар
Снимка: БТА
Българският тенисист Димитър Кузманов се класира за втория кръг на единично на турнира от сериите "Чалънджър 50" на твърди кортове в Херсонисос (Гърция) с награден фонд 54 хиляди евро.

Четвъртият в схемата Кузманов победи квалификанта Дали Бланч (САЩ) със 6:4, 6:1 за 87 минути.

Вчера срещата беше прекъсната при 4:4 в първия сет заради настъпилия мрак, а при доиграването днес пловдивчанинът спечели осем от деветте гейма и стигна до успеха.

В спор за място на четвъртфиналите Кузманов излиза утре срещу друг квалификант - Чарлз Брум (Великобритания). Българинът има една победа срещу този съперник в квалификациите на Уимбълдън през 2022 година.

Другият българин в основната схема - Адриан Андреев отпадна в първия кръг след поражение от петия поставен Елиаким Кулибали (Кот Д′Ивоар) с 6:7(5), 3:6.

По-късно днес Пьотр Нестеров и Антъни Генов ще играят в първия кръг на двойки срещу гърците Стефанос Сакеларидис и Петрос Циципас, който е по-малък брат на гръцката тенис звезда Стефанос Циципас.

