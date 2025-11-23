БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Димитър Митов и Абърдийн разклатиха трона на лидера в Шотландия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:37 мин.
Спорт
Запази

"Доновете" започват да набират скорост с трета победа в последните си пет мача.

ФК Абърдийн, Димитър Митов
Снимка: БТА
Слушай новината

Българският национален вратар Димитър Митов запази суха мрежа и имаше решаващи намеси за своя тим Абърдийн, който нанесе първо поражение на сензационния лидер в шотландското първенство Хартс. Крайното 1:0 за „доновете“ в 13-ия кръг на първенството оформи Тони Кескинен в 39-ата минута, разписал се с нисък удар по земята.

Носени от ентусиазма на публиката си, домакините от Абърдийн започнаха много устремено и пропуснаха добри възможности чрез Кескинен и Дилън Лоубън. Гостите отговориха около 25-ата минута, когато Ками Девлин отклони топката към вратата, но тя облиза горната греда и излезе в аут. Минути по-късно Франки Кент се оказа на добра позиция, но Митов спаси. Въпреки тези положения, гостите изоставаха в резултата в 39-ата минута с попадението на Кескинен.

Българският вратар на домакините продължи да отчайва нападателите на Хартс в началото на второто полувреме, реагирайки добре, за да предотврати удар с глава от близко разстояние на Томас Магнусон след подаване на Клаудио Брага. Битката продължи с променлив успех до 76-ата минута, когато дойде и следващата възможност за отбора-гост. Ландри Каборе умело пое топката напред и я подаде на Брага, но Митов първо го спря, преди Джак Милн да направи превъзходен шпагат, за да отклони втория опит на Клаудио при овладяната топка.

В заключителните етапи и със седем минути добавено време, Хартс пренесе събитията в полето на Абърдийн, но защитата и Митов не позволиха да се стигне до изравняване.

Хартс остава начело в класирането с 30 точки от 13 мача, следван от Селтик с 26, Хибърниън и Глазгоу Рейнджърс са малко по-надолу в класирането с по 21. Носителят на Купата на Шотландия Абърдийн записа трета победа в последните си пет мача, събира вече 14 точки и се придвижи на 8-ото място в 12-членната лига.

Следващата среща за Митов и Абърдийн е в четвъртък в турнира на УЕФА Лига на конференциите, когато посрещат на своя стадион „Питодри“ арменския Ноа (Ереван).

#ФК Хартс #ФК Абърдийн #Димитър Митов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Войната в Украйна - настъпления и контранастъпления
1
Войната в Украйна - настъпления и контранастъпления
САЩ и Киев на масата за мир в Женева: Европа внася контрапредложение срещу плана на Тръмп
2
САЩ и Киев на масата за мир в Женева: Европа внася...
Александър Димитров: Ще станем футболна нация, когато се обединим и подкрепяме
3
Александър Димитров: Ще станем футболна нация, когато се обединим и...
Жена е с опасност за живота, а двама души са в болница след катастрофа във Велинград
4
Жена е с опасност за живота, а двама души са в болница след...
Георг Георгиев пред БНТ: Нищо за Украйна не би могло да се случи без самата нея
5
Георг Георгиев пред БНТ: Нищо за Украйна не би могло да се случи...
Първа лига: Монтана - Левски (ГАЛЕРИЯ)
6
Първа лига: Монтана - Левски (ГАЛЕРИЯ)

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
2
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
3
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
4
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
5
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
6
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни

Още от: Европейски футбол

Милан отново тържествува в Дерби дела Мадонина след геройства на Пулишич и Менян
Милан отново тържествува в Дерби дела Мадонина след геройства на Пулишич и Менян
Силна седмица за българските национали във Втора Бундеслига Силна седмица за българските национали във Втора Бундеслига
Чете се за: 01:52 мин.
Автогол донесе три точки на Атлетико М в Ла Лига Автогол донесе три точки на Атлетико М в Ла Лига
Чете се за: 00:50 мин.
Лацио с комфортен успех над Лече в Серия А Лацио с комфортен успех над Лече в Серия А
Чете се за: 02:47 мин.
Унион Берлин удължи лошия период на Санкт Паули Унион Берлин удължи лошия период на Санкт Паули
Чете се за: 01:02 мин.
Брест спечели двубой за 6 точки срещу Мец Брест спечели двубой за 6 точки срещу Мец
Чете се за: 02:50 мин.

Водещи новини

Протест и отложено решение – Благомир Коцев остава кмет на Варна (ОБЗОР)
Протест и отложено решение – Благомир Коцев остава кмет на...
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Георг Георгиев пред БНТ: Нищо за Украйна не би могло да се случи без самата нея Георг Георгиев пред БНТ: Нищо за Украйна не би могло да се случи без самата нея
Чете се за: 11:02 мин.
У нас
Преговорите за мир в Украйна: Има ли доближаване в позициите на Киев и Вашингтон? Преговорите за мир в Украйна: Има ли доближаване в позициите на Киев и Вашингтон?
Чете се за: 04:45 мин.
По света
Съпругата на Литвиненко пред БНТ: Убийството му е ядрен тероризъм в центъра на Лондон Съпругата на Литвиненко пред БНТ: Убийството му е ядрен тероризъм в центъра на Лондон
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Еврото идва: Какви са притесненията на пенсионерите от...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Платеното паркиране в София: Поскъпването може и да се отложи...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Жена е с опасност за живота, а двама души са в болница след...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Израел нанесе въздушен удар срещу южните предградия на Бейрут
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ