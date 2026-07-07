Димитър Стоянов: Българската отбранителна индустрия може да бъде важен елемент от индустриалната верига за доставки на Алианса

Българската отбранителна индустрия може да бъде важен елемент от индустриалната верига за доставки на Алианса, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов на работна вечеря с министрите на отбраната в рамките на срещата на държавните и правителствените ръководители на страните-членки на Алианса в Анкара. Това съобщиха от пресцентъра на военното ведомство.

В своето изказване министър Стоянов постави акцент върху развитието на отбранителната индустрия в контекста на повишаването на отбранителните способности. „Изграждането на модерна, интегрирана и устойчива индустриална база е стратегически актив“, каза той и подчерта значението на привличането на повече инвестиции, на трансфера на технологии и осъществяването на многонационални проекти.

Единството и солидарността в НАТО са най-силният ни инструмент в съвременната среда за сигурност. Трансформирането на Алианса към НАТО 3.0 със значителни инвестиции в отбранителни способности, развита отбранителна промишленост и интегриране на нови технологии, е от първостепенно значение, допълни Димитър Стоянов.

Министрите на отбраната на НАТО обсъдиха изпълнението на ангажимента за повишаване на инвестициите в отбраната и на Целите за способности 2025. В тази връзка министър Стоянов посочи, че в изпълнение на ангажимента от Хага България е приела Национален план за повишаване на разходите за отбрана на 5% от БВП до 2035 г., който гарантира постепенно увеличение на основните разходи за отбрана и ще позволи придобиването на високо-технологични способности в сухопътния, военновъздушния и военноморския домейни.