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Димитър Стоянов: Българската отбранителна индустрия може да бъде важен елемент от индустриалната верига за доставки на Алианса

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Димитър Стоянов, среща на военните министри, НАТО, Анкара
Снимка: Министерство на отбраната
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Българската отбранителна индустрия може да бъде важен елемент от индустриалната верига за доставки на Алианса, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов на работна вечеря с министрите на отбраната в рамките на срещата на държавните и правителствените ръководители на страните-членки на Алианса в Анкара. Това съобщиха от пресцентъра на военното ведомство.

В своето изказване министър Стоянов постави акцент върху развитието на отбранителната индустрия в контекста на повишаването на отбранителните способности. „Изграждането на модерна, интегрирана и устойчива индустриална база е стратегически актив“, каза той и подчерта значението на привличането на повече инвестиции, на трансфера на технологии и осъществяването на многонационални проекти.

Единството и солидарността в НАТО са най-силният ни инструмент в съвременната среда за сигурност. Трансформирането на Алианса към НАТО 3.0 със значителни инвестиции в отбранителни способности, развита отбранителна промишленост и интегриране на нови технологии, е от първостепенно значение, допълни Димитър Стоянов.

Министрите на отбраната на НАТО обсъдиха изпълнението на ангажимента за повишаване на инвестициите в отбраната и на Целите за способности 2025. В тази връзка министър Стоянов посочи, че в изпълнение на ангажимента от Хага България е приела Национален план за повишаване на разходите за отбрана на 5% от БВП до 2035 г., който гарантира постепенно увеличение на основните разходи за отбрана и ще позволи придобиването на високо-технологични способности в сухопътния, военновъздушния и военноморския домейни.

#Димитър Стоянов, #Среща на НАТО в Анкара #участие #министър на отбраната

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