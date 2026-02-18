Димитър Янакиев ще участва на турнир по бадминтон в Уганда

Българският бадминтонист Димитър Янакиев ще участва на единично на турнира за мъже „International Challenge“ в Кампала (Уганда), който започва по-късно днес.

В първия кръг на основната схема Янакиев ще срещне квалификант, а срещата ще бъде по програма утре.

Следващата седмица повече национали ще се включат в надпреварата "World Tour Super 300" в Мюлхайм (Германия). За там са заявени Стефани Стоева, Габриела Стоева, Калояна Налбантова, Христомира Поповска и Евгени Панев.