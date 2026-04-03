Димитрис Итудис: Вярата и концентрацията ни донесоха обрата срещу Панатинайкос

Старши треньорът на Апоел Тел Авив Димитрис Итудис подчерта значението на психическата устойчивост след драматичния успех над Панатинайкос в двубой от Евролигата, игран в София.

"За нас беше изключително важно да останем концентрирани и да продължим да вярваме. Панатинайкос успя да натрупа двуцифрена разлика през третата четвърт, но нашият отбор не се предаде. Намерихме добри стрелби и свършихме страхотна работа срещу един от най-опасните реализатори в лигата – Кендрик Нън“, заяви Итудис след срещата в зала "Арена Армеец“.

Гръцкият специалист отличи и колективното представяне на своя тим.

"Всеки помогна – дори тези, които не влязоха в игра. Предстоят ни три мача през следващата седмица и трябва да запазим концентрацията си.“

От своя страна наставникът на Панатинайкос Ергин Атаман не скри разочарованието си от изпуснатата победа.

"Контролирахме мача в продължение на 35 минути, но пропуснахме възможността да го затворим. Пропуснахме 23 тройки, като много от тях бяха напълно открити. Това е голямо разочарование, защото можехме да спечелим с 15–20 точки“, коментира Атаман.

Въпреки поражението, турският специалист остава оптимист за бъдещето на отбора си до края на редовния сезон в Евролигата.