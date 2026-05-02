Димо Дренчев, "Възраждане": България трябва да започне да снабдява българската рафинерия в Бургас директно от Русия

България трябва да започне да снабдява българската рафинерия в Бургас директно от Русия, заяви Димо Дренчев от „Възраждане“ в студиото на „Говори сега“.

Дренчев коментира резултатите от парламентарните избори на 19 април.

Димо Дренчев, „Възраждане“: „Избирателите искат да продължаваме да казваме истината. Ако преди три години, когато „Възраждане“ за пръв път стана парламентарно представена партия, това бяха хора, които гласуваха за новото, за надеждата, в момента същият брой избиратели гласуват за хора, които вече познават и които не са ги разочаровали.“

Дречев коментира закона за НСО:

Димо Дренчев, „Възраждане“: „Това е предложение, което ние сме вкарвали през ноември миналата година, в началото на 51-ото НС. Определени личности от политически партии злоупотребяват с възможностите, които им дава законът. И затова се налага да променим закона. Нашето предложение е МВР да охранява народните представители така, както охранява всички български граждани.“

Дречев коментира вътрешната политика на страната:

Димо Дренчев, „Възраждане“: „Ние си имаме достатъчно много вътрешни проблеми. Няколко сектора изсмукват богатството на българските граждани – размерът на банковите такси, размерът на средствата, които правителството събира от всички видове концесии. Има много неща във вътрешнополитически план, които трябва да се свършат.“

