Дино Призмич нанесе ранна загуба на Джокович на турнира в Рим

Дино Призмич записа най-голямата победа в кариерата си, след като в петък поднесе сензация на турнира от Мастърс 1000 сериите в Рим. Хърватинът победи Новак Джокович с 2:6, 6:2, 6:4 и се класира за третия кръг на надпреварата.

След убедителния първи сет Джокович започна да изпитва физически затруднения във втората част. 38-годишният сърбин често се навеждаше между разиграванията с ръце върху коленете и видимо трудно се придвижваше към стола си по време на почивките. В третия сет той показа известно подобрение, но в крайна сметка не успя да намери достатъчно сили, за да спре вдъхновения Призмич. Хърватинът демонстрира здрави нерви и се превърна в първия представител на страната си, достигнал до третия кръг в Рим след Борна Чорич през 2023 година.

„Трудно ми е да намеря думи. Имам огромно уважение към Новак. Той е моят идол, така че това беше специален мач за мен. Играх невероятно добре и искам да остана концентриран за следващия двубой“, заяви Призмич.

„В първия сет той играеше на изключително ниво, но към края успях да намеря ритъма си и това се оказа много важно“, добави хърватинът.

Призмич, който премина през квалификациите, впечатли още при предишната си среща с Джокович на Australian Open през 2024 година. Тогава, едва 18-годишен, той успя да вземе сет на бившия №1 в света и затрудни сериозно сърбина със стабилната си игра от основната линия, преди да отстъпи в четири сета.

Този път обаче именно Джокович отстъпи физически. Поставеният под №3 играеше първия си турнир след Индиън Уелс през март, където отпадна в четвъртия кръг от британеца Джак Дрейпър, и далеч не показа най-добрия си тенис срещу младия хърватин.

Сърбинът изпитваше сериозни затруднения с придвижването и не успя да издържи на дългите разигравания от основната линия срещу 20-годишния си съперник. От втория сет нататък Призмич заигра значително по-агресивно и с все по-голяма увереност стигна до престижния успех срещу своя идол.

Това е втора победа на хърватина срещу играч от Топ 10, след като миналия месец елиминира Бен Шелтън по пътя към третия кръг на Мастърса в Мадрид. Сега Призмич ще опита за първи път в кариерата си да достигне осминафинал на турнир от тази категория, а следващият му съперник ще бъде Юго Юмбер или Вит Коприва.

Само преди година Призмич заемаше 334-ото място в световната ранглиста, а тази седмица се състезава под рекордното за кариерата си 79-о място. Хърватинът се намира в отлична форма, като има осем победи в последните си девет мача, включително квалификациите в Мадрид и Рим. Миналия месец той достигна и до финал на турнир от сериите ATP Challenger в Италия.

По-рано през сезона Джокович победи Яник Синер по пътя към финала на Australian Open, а сега ще се надява да се възстанови навреме за „Ролан Гарос“ по-късно този месец. Световният №4 ще преследва рекордна 25-а титла от Големия шлем. За първи път в кариерата си шесткратният шампион в Рим отпада още в първия си мач на турнира в Рим (18-1).