БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Дионтей Уайлдър се наложи над Дерек Чисора в Лондон

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
Спорт
Запази

Американецът записа втора поредна победа след труден период на ринга

дионтей уайлдър наложи дерек чисора лондон
Снимка: AP Photo
Слушай новината

Бившият световен шампион на WBC в тежка категория Дионтей Уайлдър победи Дерек Чисора със съдийско решение в 12-рундов двубой, проведен в Лондон.

40-годишният американец демонстрира стабилност и контрол в хода на срещата, за да стигне до втори пореден успех след серия от разочароващи резултати. Така Уайлдър вече има баланс от 45 победи (43 с нокаут), 4 загуби и 1 равенство в професионалната си кариера.

Победата идва след труден период за американеца, който претърпя поражения от Джоузеф Паркър и Чжълей Чжан, но през миналото лято се завърна на победния път срещу сънародника си Тирел Антъни Хърндън.

Уайлдър държеше титлата на Световния боксов съвет от 2015 до 2020 година, когато я загуби след поражение от Тайсън Фюри. Двамата имат една от най-запомнящите се трилогии в тежка категория през последните години.

За Дерек Чисора това беше 14-а загуба в кариерата му. Британецът, който има 36 победи, прекъсна серия от три поредни успеха. В кариерата си той два пъти се е борил за световната титла – срещу Виталий Кличко през 2012 година и отново срещу Фюри през 2022-а.

#Дерек Чисора #Дионтей Уайлдър

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
1
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена...
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат съдействие от институциите
2
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат...
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия ултиматум на Тръмп за отваряне на Ормузкия проток
3
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия...
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ
4
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ
Празнуваме Цветница!
5
Празнуваме Цветница!
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали пътници
6
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали...

Най-четени

Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
1
Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1...
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
2
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
3
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
4
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
5
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от България
6
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от...

Още от: Бокс

Локомотив София вдигна Купата на България по бокс
Мани Пакиао: Двубоят с Мейуедър ще бъде истински, не демонстративен Мани Пакиао: Двубоят с Мейуедър ще бъде истински, не демонстративен
Чете се за: 02:25 мин.
Националният отбор на България по бокс ще вземе участие в престижния турнир "Великият път на коприната" в Баку Националният отбор на България по бокс ще вземе участие в престижния турнир "Великият път на коприната" в Баку
Чете се за: 00:40 мин.
Максим Кирилов в предаването "Аз съм" Максим Кирилов в предаването "Аз съм"
Чете се за: 01:55 мин.
Борците на ЦСКА сред участниците на турнира "Дан Колов-Никола Петров" Борците на ЦСКА сред участниците на турнира "Дан Колов-Никола Петров"
Чете се за: 07:10 мин.
Тайванската боксьорка Лин получи право да се състезава в женска категория на състезания по егидата на Световната боксова федерация Тайванската боксьорка Лин получи право да се състезава в женска категория на състезания по егидата на Световната боксова федерация
Чете се за: 01:42 мин.

Водещи новини

Мерки срещу поскъпването на живота – КНСБ ги изпраща на премиера Андрей Гюров
Мерки срещу поскъпването на живота – КНСБ ги изпраща на...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се извършат Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се извършат
Чете се за: 08:47 мин.
У нас
"Отворете протока или ще ви се стовари ад на главите": Тръмп заплаши с мащабни удари срещу Иран във вторник "Отворете протока или ще ви се стовари ад на главите": Тръмп заплаши с мащабни удари срещу Иран във вторник
Чете се за: 03:35 мин.
По света
Търсят се поне 10 медицински сестри за Националния кръвен център Търсят се поне 10 медицински сестри за Националния кръвен център
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Експлозиви са открити край "Турски поток" в Сърбия,...
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Нов скок в цените: Дизелът поскъпна с 3 цента само за ден
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Под тонове пръст и боклуци: Последното езеро от "Натура...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Католиците у нас празнуват Великден
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ