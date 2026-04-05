Дионтей Уайлдър се наложи над Дерек Чисора в Лондон

Бившият световен шампион на WBC в тежка категория Дионтей Уайлдър победи Дерек Чисора със съдийско решение в 12-рундов двубой, проведен в Лондон.

40-годишният американец демонстрира стабилност и контрол в хода на срещата, за да стигне до втори пореден успех след серия от разочароващи резултати. Така Уайлдър вече има баланс от 45 победи (43 с нокаут), 4 загуби и 1 равенство в професионалната си кариера.

Победата идва след труден период за американеца, който претърпя поражения от Джоузеф Паркър и Чжълей Чжан, но през миналото лято се завърна на победния път срещу сънародника си Тирел Антъни Хърндън.

Уайлдър държеше титлата на Световния боксов съвет от 2015 до 2020 година, когато я загуби след поражение от Тайсън Фюри. Двамата имат една от най-запомнящите се трилогии в тежка категория през последните години.

За Дерек Чисора това беше 14-а загуба в кариерата му. Британецът, който има 36 победи, прекъсна серия от три поредни успеха. В кариерата си той два пъти се е борил за световната титла – срещу Виталий Кличко през 2012 година и отново срещу Фюри през 2022-а.