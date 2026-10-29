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Директорът на сръбската държавна телевизия РТС Маня Гърчич е подала оставка късно снощи

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Директорът на сръбската държавна телевизия РТС Маня Гърчич е подала оставка късно снощи
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Директорът на сръбската държавна телевизия РТС Маня Гърчич е подала оставка късно снощи. Напускането ѝ идва след разговори с представители на синдикатите. Гърчич посочва в изявление, че си дава сметка, че в определени обществени кръгове оставането ѝ на поста след изборната победа на протестното студентско движение "се възприема като пречка пред промяната".

"Очаквам Управителният съвет, в рамките на своите законови правомощия, незабавно да предприеме всички необходими стъпки, за да гарантира приемственост в ръководството и законосъобразно предаване на задълженията," заявява Гърчич.

В открито писмо след победата, "Студентска листа" настоя за оставки на ръководството и редакторите на новинарските програми на обществените радио и телевизия и дадоха заявка, че медийната независимост ще бъде сред приоритетите им. Сръбските медии се смятаха за силно контролирани по време на дългогодишното управление на Александър Вучич, който през 90-те години – по времето на Слободан Милошевич – заемаше поста министър на информацията.

#сръбската телевизия RTS #Маня Гърчич #оставка

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