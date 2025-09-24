ДК към БФС глоби Левски със 7800 лв. след сблъсъка с Лудогорец

Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз санкционира Левски с общо 7800 лева след последните срещи от Първа лига.

"Сините" са глобени с 3000 лева конкретно за "възпламеняване на заря" при домакинството си срещу Лудогорец от 9-ия кръг в шампионата. Двубоят, който се игра в петък, 19 септември в София, завърши при резултат 0:0.

Глобите за Славия възлизат на общо 3300 лева. "Белите" направиха нулево равенство срещу Берое в неделя, 21 септември, а част от санкцията - 3000 лева е на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. Й, подобно на Левски.

Локомотив Пловдив бе глобен с 1500 лв, докато ЦСКА, ЦСКА 1948 и Ботев Враца ще се лишат от 300 лева.

Потвърди се наказанието и на Ерол Дост, който ще пропусне битката между Локомотив София и ЦСКА в събота.