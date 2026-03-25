Днес е Благовещение



Благовещение е един от най-големите християнски празници и се отбелязва всяка година на 25 март.

На този ден Архангел Гавраил казва на Дева Мария, че ще роди Иисус Христос – нещо, което променя историята според християнската вяра.

Затова празникът е символ на надежда, добри новини и ново начало.

Освен това в България Благовещение се свързва и с пролетта – хората вярват, че тогава природата „се събужда“, а първата кукувица е знак, че идва топлото време.

Има и интересни поверия – например, ако на този ден си сит и имаш пари в джоба, така ще ти върви цялата година.

Въпреки че празникът често е по време на пости, тогава е позволено да се яде риба.

Накратко: Благовещение е ден за добри новини, ново начало и малко пролетно настроение.