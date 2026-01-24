Днес и през новата седмица: по-меко време

Днес на места след обяд видимостта временно ще се подобри, но ще остане ниска облачност, а към вечерта отново ще се образуват мъгли. На отделни места ще преръми, а вятърът ще е слаб до почти тих.

Максималните температури ще бъдат между 1° и 6°, по Черноморието до 9°, а в София около 4°.

През новата седмица затоплянето ще продължи и времето ще остане по-меко за сезона. Температурите ще се задържат над обичайните за края на януари, с повече облаци в началото на седмицата и възможни кратки валежина места. Към средата на седмицата облачността ще намалее и ще има повече слънчеви часове.