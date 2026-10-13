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ДНК следи и данни от проследяване на автомобили помогнаха на разследващите във Франция да разкрият обира на картини на Реноар

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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ДНК следи и данни от проследяване на автомобили помогнаха на разследващите във Франция да разкрият обира на картини на Реноар
Снимка: БТА
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ДНК следи, оставени върху предпазно покривало на картина, са помогнали на разследващите да открият две откраднати живописни платна на френския импресионист Пиер-Огюст Реноар и да осуетят планове за следващ обир на произведения на изкуството, съобщи френски прокурор, цитиран от АП.

На четирима мъже са повдигнати предварителни обвинения в рамките на разследването на кражбата от 8 септември, извършена в малкия Музея на Реноар в град Кан сюр Мер на Френската Ривиера. Обвиненията включват организирана кражба и престъпно сдружаване, уточни прокурорът на Марсилия Никола Бесон, допълва АП.

Едно от платната, „Портрет на мадам Колона Романо“, е скъсано, а другото – „Млада жена край кладенеца“, е с леки повреди по рамката, допълни Бесон. Той оцени общата стойност на двете произведения на 4,2 милиона евро.

Крадците са използвали електрически трион, за да разрежат ограда, проникнали са в музея през приземния етаж и са срязали скобите, закрепващи рамките на четири картини. Задействала се е аларма и полицейските служители са пристигнали четири минути по-късно – бърза реакция, която „очевидно е предизвикала паника у извършителите“, каза още Бесон. „Докато са бягали, те не са успели да вземат и четирите картини и са изоставили две от тях, които по-късно бяха намерени в предпазен калъф“, обясни той, цитиран от АП.

ДНК профилът, открит върху изоставеното покривало, е съвпаднал с този на 29-годишен мъж, който вече е бил разследван по дело за трафик на наркотици, в рамките на което полицията е проследявала автомобила му, посочи Бесон. Данните от проследяването на превозното средство показват, че малко след кражбата заподозреният, придружен от 41-годишен мъж, е отишъл в дома на трети човек, допълни прокурорът.

Полицейското наблюдение показва също, че на 3 октомври 29-годишният заподозрян е посетил Maeght Foundation в Сен Пол дьо Ванс, където се помещава мащабна колекция от модерно изкуство. След това заподозреният се е срещнал с четвърти мъж, известен на полицията от случаи на кражби и фалшифициране на произведения на изкуството през 2001 и 2003 г.

Бесон отбеляза, че арестите са били предприети заради „силното подозрение, че предстои друг дързък обир“. На двамата мъже, заподозрени в извършването на обира в музея, са повдигнати предварителни обвинения в „кражба, извършена от организирана престъпна група“ и „престъпно сдружаване“, наред с други обвинения. Те са изпратени в затвора до приключване на по-нататъшното разследване. И двамата са отрекли да са извършили престъпление, допълни Бесон.

Третият заподозрян е признал, че е укрил платната в дома си, зазиждайки ги в тайник под стълбището веднага след обира. Именно в това скривалище разследващите са открили шедьоврите на Реноар, поясни Бесон. Четвъртият заподозрян е признал, че е видял снимки на картините, но заяви, че не ги е разпознал веднага. И на двамата съучастници са повдигнати предварителни обвинения в „укривателство“ на откраднати платна. Те са освободени под съдебен надзор със забрана да напускат Франция. Още две лица, които първоначално са били задържани, са освободени без повдигане на обвинения.

Музеят на Реноар се помещава в последния дом на изтъкнатия френски импресионист Пиер-Огюст Реноар, който живее там до смъртта си през 1919 г. Това е най-известната забележителност в Кан сюр Мер – крайбрежен средиземноморски град, разположен между Кан и Ница, отбелязва АП.

Дръзкият обир върна болезнения спомен за зрелищната кражба на кралските бижута от „Лувъра“ миналата година и отново разпали дебатите за затягане на сигурността и увеличаване на финансирането на културните обекти във Франция.

#Пиер-Огюст Реноар #картини на Реноар #извършители #обвинения #кражба

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