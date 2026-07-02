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До 2 г. затвор може да получи управителя на водната база в Ахелой

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
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Чете се за: 02:15 мин.
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Прокуратурата повдигна обвинение на управителя на водната база в Ахелой след тежкия инцидент с воден атракцион, при който сериозно пострада 17-годишно момче от Израел. Състоянието му не позволява да бъде транспортиран в родината си, каквото е желанието на семейството му. Мъжът, който е управлявал джета, теглещ надуваемото съоръжение, е задържан за 72 часа.

Ръководителят на Районната прокуратура – Бургас Мария Маркова съобщи, че обвинението е за причиняване на средна телесна повреда по непредпазливост, като предвиденото наказание е до две години лишаване от свобода или пробация.

„Към момента е предявено обвинение за средна телесна повреда при престъпна небрежност. При установяване на други травматични увреждания на други лица би могла да бъде променена и квалификацията на деянието.“

По думите ѝ събраните до момента доказателства сочат, че при опит водният атракцион да излезе към плитчините, той се е закачил за подводен камък, което е довело до преобръщането му.

„Разпитите на свидетели и пострадали сочат, че при завой съоръжението се е закачило за подводен камък, което е било причината за обръщането на водния ринг.“

Маркова потвърди още, че пострадалите туристи не са заплащали атракциона на място, а чрез туроператорската фирма, организирала почивката им в България.

„Заплащането е станало чрез туроператорската фирма. Те не са имали финансови отношения на място с конкретното лице.“

Прокуратурата ще проверява и отношенията между фирмата, стопанисвала атракциона, и туроператора, след като стана ясно, че за 2026 г. не е била подадена необходимата документация за извършване на дейността.

„Ще бъде установено какви са връзките между управителя на дружеството, ползващо атракциона, и туроператорската фирма.“

Вижте прякото включване на Давид Сукнаров.

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