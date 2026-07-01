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Обнародваха промените в Закона за съдебната власт, свързани с избора на нов ВСС, в Държавен вестник

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Промените влизат в сила от днес

Министерство на правосъдието
Снимка: Десислава Кулелиева
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Промените в Закона за съдебната власт, които уреждат избора на нов Висш съдебен съвет и Инспекторат към ВСС, детайлизират правомощията на съвета с отдавна изтекъл мандат, както и избора на и.ф. ръководители на съда, прокуратурата и др., са обнародвани в Държавен вестник и влизат в сила от днес. Това съобщиха от Министерството на правосъдието.

Според промените в 10-дневен срок Пленумът на ВСС трябва да приеме правила за произвеждането на избори за членове на нов съвет от професионалната квота на съдиите, прокурорите и следователите. Изборът трябва да се произведе най-късно до 17 октомври тази година.

Съдиите, прокурорите и следователите този път ще гласуват за избраниците си във ВСС с хартиени бюлетини, по седалищата на окръжните съдилища. Единствено вотът на следователите може да е и по седалищата на апелативните съдилища.

Народното събрание, на свой ред, приема правила, по които се установява наличието на високи професионални и нравствени качества на кандидатите от неговата квота във ВСС, като се отчита тяхната професионална квалификация, практически опит, обществен авторитет и капацитет.

Според други изменения в закона до встъпването в длъжност на новоизбраните членове Пленума на ВСС, Съдийската и Прокурорската колегия отлагат приемането на решения, които пряко засягат организацията и функционирането на съдебната система, касаят нейната независимост или имат траен кадрови или организационен ефект.

Занапред Пленумът на ВСС, а не двете колегии, ще избират и.ф. председателите на ВКС и ВАС, както и и.ф. главен прокурор. Изискването, че едно лице може да изпълнява функциите максимум шест месеца, се запазва. Определените към момента и.ф. продължават да изпълняват функциите до изтичане на 6-месечния срок. Министърът на правосъдието може да предлага както титуляри, така и и.ф. на трите ръководни позиции. Правилото важи и за всички административни ръководители в съдебната власт.

Освен това според промените Инспекторатът с изтекъл мандат не може да предлага образуване на дисциплинарни производства срещу магистрати, да извършва проверки за почтеност и конфликт на интереси, както и за действия, накърняващи престижа на съдебната власт.

#избор на ВСС #Закон за съдебна власт #държавен вестник #ВСС

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