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Съпругата на един от задържаните при акцията срещу "Калашниците" е обвинена заради заплаха на свидетелка по делото срещу мъжа ѝ

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Над 30 души бяха задържани при спецакция на полицията в столичния квартал "Ботунец" 

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Съпругата на един от задържаните при акцията срещу т.нар. група "Калашниците" е обвинена за опит за принуда, след като опитала да окаже натиск на свидетелка по делото срещу мъжа ѝ, съобщиха наблюдаващият прокурор от Софийска районна прокуратура Николай Стойков и директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи Николай Пелтеков.

Над 30 души бяха задържани при спецакция на полицията в столичния квартал "Ботунец" и други части на София. Задържаните са от криминалния контингент и главно от т.нар. група "Калашниците".

Заплашваната е свидетелка по досъдебно производство срещу съпруга на жената, която я е нападнала. Тя е отправила закани за саморазправа към нея и е използвала физическа сила. На място веднага е изпратен полицейски екип, посочи Пелтеков. По думите му спрямо пострадалата е отправена закана за живота ѝ, като е поискано да си оттегли показанията, за да може съпругът на извършителката да не носи наказателна отговорност и да бъде оправдан.

Предстои да бъде внесено искане в съда за постоянния ѝ арест, заяви прокурор Стойков. Той добави, че тя е нанасяла удари на пострадалата. Обвиняемата е задържана за срок до 72 часа.

Директорът на СДВР посочи, че инцидентът е станал в понеделник, 29 юни, следобед пред магазин в Ботунец.

#заплахи на свидетел #акция срещу "Калашниците"

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