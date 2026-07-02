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Александър Джартов: Овладян е големият пожар в халето за преработка на пластмаса в София

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
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Овладян е големият пожар, който се разговаря вчера в хале за преработка на пластмаса в София. Това съобщи директорът на главна дирекция пожарна безопастнот и защита на населението Александър Джартов.

По думите му действиетлно е имало липса на достатъчно вода в хидрантите в близост до обекта, но от пожарната са били готови за такава ситуация. Тепърва предстои да се изяснят причините за изгорелите складове.

"Да, обикновено за такива пожари, които се характеризират с изключително голямо горивно натоварване, т.е. необходими са големи количества вода за погасяване, понякога хидрантната мрежа не може да осигури необходимите количества вода. Ние сме подготвени за такава ситуация. Разбира се, това затруднява нашите действия, но независимо от това се справяме. Бяха поискани допълнително от Столична община водоноски, които останаха до към 2.00 часа през нощта. Така че ситуацията беше овладяна, още в 9 часа пожарът беше локализиран. В момента колегите оценяват конструкцията на самите складове, за да може да се прецени дали е безопасно да се работи вътре. Ако има такава възможност, ще започне постепенно отпадъкът да се изнася навън и да се доизгасява, защото ще продължи да тлее с дни."

Няма замърсяване на въздуха в района на пожара. До момента са направени общо 4 замервания за качеството на въздуха от химическия автомобил на пожарната - 3 в района около пожара и едно в квартал "Люлин". Не са отчетени стойности, които превишават нормите. От столичната община съобщиха, че измервателната станция за качеството на въздуха ще остане в района на пожара в следващите 2 седмици , през които ще се извършва ежедневно замерване на стойностите.

#Александър Джартов #пластмаса #пожар

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