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България, Румъния и Турция разширяват мисията в Черно море с защита на подводната инфраструктура

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Черноморската противоминна група поема и задачи по разузнаване и защита

българия румъния турция разширяват мисията черно море защита подводната инфраструктура
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България, Румъния и Турция разширяват мисията на противоминната група в Черно море с нова задача по защита на критичната подводна инфраструктура. Правителството одобри промени в Меморандума за разбирателство между трите държави за създаването на Противоминната военноморска група в Черно море (MCM Black Sea).

С одобрените изменения групата ще изпълнява и наблюдение и разузнаване в зоната на операцията. Основната цел недопускане на умишлени посегателства срещу критична инфраструктура, чието увреждане може да засегне националната сигурност и икономическите интереси на трите държави.

Разширяването на мандата на MCM Black Sea е в резултат на нарастващото значение на подводната инфраструктура за сигурността на Черноморския регион и евроатлантическото пространство.

Противоминната група беше създадена в началото на 2024 г. за гарантиране безопасността на корабоплаването и противодействие на минната заплаха в Черно море. Дейността ѝ допринася за укрепването на регионалната сигурност и на Източния фланг на НАТО в рамките на колективната отбрана и възпиране.

# подводна инфраструктура  #Противоминна група #Черно море

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