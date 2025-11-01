БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Добруджа с първа победа в първенството от август насам

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:10 мин.
Спорт
Запази

Втори пореден успех за новака в елита след разгормът срещу Бдин за Купата на България.

първа лига добруджа спартак варна галерия
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Томаш Силва отбеляза дебютния си гол през първото полувреме и Добруджа (Добрич) спечели с 2:0 срещу Спартак (Варна) в първи мач от 14-ия кръг на българската футболна Първа лига. Така новаците в елита записаха десетата си точка и остават на една зад намиращите се на 14-о и 15-о място Ботев (Пловдив) и Септември (София).

Това е трета победа за Добруджа в първенството през сезона и първа от 8 август, когато надигра претендента за титлата ЦСКА 1948 на стадион "Дружба". Добричлии надделяха над Бдин (Видин) със 7:2 във вторник в мач от 1/16-финалите на турнира за Купата на България и вече са в серия от две поредни победи.

Добруджа бе далеч по-активният отбор в атака в началото на мача и създаде няколко положения в първите десетина минути, а най-големият пропуск бе на Томаш Силва с удар покрай дясната греда.

Домакините продължиха да контролират играта и успяха да стигнат до гол в 35-ата минута. Матеус Леони направи двойно подаване със Силва и проби по лявото крило, след което отново върна на португалеца. Той стреля необезпокояван към долния десен ъгъл на вратата на Максим Ковальов и се разписа за 1:0. Това бе дебютен гол на Силва с екипа на добричлии, за които изигра шести мач.

Добруджа направи още един голям пропуск чрез Леони на старта на второто полувреме, но стигна до втори гол чрез Ивайло Михайлов. Той получи топката след центриране на Лукас Соареш от дясното крило и се разписа с глава за крайното 2:0. Този резултат остави Спартак на осмо място с 16 точки.

Свързани статии:

Първа лига: Добруджа - Спартак Варна (ГАЛЕРИЯ)
Първа лига: Добруджа - Спартак Варна (ГАЛЕРИЯ)
Новакът в родния елит отказа "соколите" с 2:0 за трета победа от...
#Първа лига 2025/2026 #ПФК Добруджа #ПФК Спартак Варна

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Напрежение на протеста срещу еврото на пътя за Прохода на Републиката (СНИМКИ)
1
Напрежение на протеста срещу еврото на пътя за Прохода на...
Трагедия в София: Мъж застреля жена в магазин тази нощ
2
Трагедия в София: Мъж застреля жена в магазин тази нощ
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско
3
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
4
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
"Аз съм юрист, а не популист" - Наталия Киселова с първи коментар пред БНТ след оттеглянето си от поста
5
"Аз съм юрист, а не популист" - Наталия Киселова с първи...
Моторист загина при катастрофа в Пловдив
6
Моторист загина при катастрофа в Пловдив

Най-четени

Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
1
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
Напусна ни Иван Тенев
2
Напусна ни Иван Тенев
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
3
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
4
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са автобуси
5
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са...
Болница получи административно наказание заради случая с младежа, който се хвърляше под движещи се коли и след това се самоуби
6
Болница получи административно наказание заради случая с младежа,...

Още от: Български футбол

Христо Крушарски, Илиян Филипов, Любомир Минчев и Ивет Лалова в "Арена спорт"
Христо Крушарски, Илиян Филипов, Любомир Минчев и Ивет Лалова в "Арена спорт"
Славия спечели столичния сблъсък със Септември с гол на Илиян Стефанов Славия спечели столичния сблъсък със Септември с гол на Илиян Стефанов
Чете се за: 02:15 мин.
Ботев Пловдив: Настояваме БФС да вземе справедливо и безпристрастно решение, с което да защити принципите на феърплея Ботев Пловдив: Настояваме БФС да вземе справедливо и безпристрастно решение, с което да защити принципите на феърплея
Чете се за: 02:10 мин.
Гьозтепе на Станимир Стоилов се върна в Топ 4 в турската Суперлига Гьозтепе на Станимир Стоилов се върна в Топ 4 в турската Суперлига
Чете се за: 01:00 мин.
ММС осъди проявите на насилие в пловдивското дерби ММС осъди проявите на насилие в пловдивското дерби
Чете се за: 00:47 мин.
Илиян Филипов отвърна на "абсурдните изказвания" на Христо Крушарски Илиян Филипов отвърна на "абсурдните изказвания" на Христо Крушарски
Чете се за: 01:55 мин.

Водещи новини

Тъмната страна на изкуствения интелект: Можем ли да изгубим контрол?
Тъмната страна на изкуствения интелект: Можем ли да изгубим контрол?
Чете се за: 17:05 мин.
По света
България отдаде почит на своите будители България отдаде почит на своите будители
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Собственици на имоти в Елените подготвят колективен иск Собственици на имоти в Елените подготвят колективен иск
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Най-тихите 16 минути: Хиляди в Сърбия почетоха паметта на жертвите от Нови Сад Най-тихите 16 минути: Хиляди в Сърбия почетоха паметта на жертвите от Нови Сад
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Имаме ли съвременни будители?
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Съкровищата на Египет на едно място: Откриват Големия музей в Гиза
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Президентът Радев: Само партията, която лично аз обявя, може да...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ