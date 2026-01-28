Доларът отслабва, еврото стигна 1,20

Щатският долар падна до най-ниското си ниво от около 4 години, а еврото поскъпна до 1,20 долара – стойност, която не е била достигана от 2021 г. насам.

Това означава, че европейската валута става по-силна, а доларът – по-слаб. Причината е, че много инвеститори се притесняват от икономическата политика в САЩ и започват да се отказват от долара.

Според анализатори изказванията на американския президент за „силния долар“ не са успокоили пазарите, а напротив – засилили са съмненията и продажбите на валутата.

Силното евро има и плюсове, и минуси. От една страна, пътуванията и покупките от САЩ стават по-евтини за европейците. От друга – европейските компании, които изнасят за Америка, може да имат затруднения, защото стоките им поскъпват за американските потребители.