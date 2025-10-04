БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Областният управител на Бургас е поискал помощ от...
Долни Богров се готви за протест заради смяна на свещеник

Василена Василева от Василена Василева
Василена Василева
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Според жителите на селото Янко Китанов е бил изгонен без обяснения

Долни Богров
Жители на Долни Богров се готвят за протест заради неоснователна според тях смяна на местния свещеник Янко Китанов.

По думите им духовникът е сменен неотдавна без никаква основателна причина и без знанието на енориашите. На негово място е назначен нов свещеник, който, според местните, е бил изгонен от бившата си енория в Бобошево, Благоевградско, включително и заради странните за православните християни порядки, които налагал там.

"Подкрепяме отец Янко Китанов, защото той е жител на нашия квартал, наш съсед и преди всичко наш духовен баща, който е направил много за всеки един от нас, винаги ни е подкрепял по всяко време", заяви Анжела Кръстанова.

Тя посочи, че отец Китанов е духовен баща на местните жители и е направил изключително много за възстановяването на църквата "Свети Теодор Стратилат" и манастира "Свети Апостоли Петър и Павел", особено след наводнението през 2005 г.

"Това е един от най-старите манастири в околията. След 5 август 2005 г. районът беше потопен под водата, манастирът буквално се срина, а там имаше изключително стари икони и иконостас. Благодарение на организацията, която отец Янко създаде, нашият манастир отново съществува и един от най-красивите", каза тя.

Иван Асенов е учуден как може да се слага нов свещеник, без да се знае нищо за него.

"Няма да изоставим отец Янко. Възмутен съм, че новият е сложил табели по оградата на църквата, че е охраняван обект. От кого охранява? От нас жителите на Богров, които сме създали тази черква", добави той.

Той призова Светия синод да чуе призива на Долни Богров, в противен случай жителите са готови и на крайни мерки, включително и на гражданско неподчинение следващата събота.

#свещеник #долни богров #протест

