Домен Превц ликува и във втория старт от Световната купа по ски скок в Сапоро

Словенецът Домен Превц триумфира и във втория старт от Световната купа по ски скок на голяма шанца в японския зимен център Сапоро.

Лидерът в генералното класиране изпревари конкурентите си, събирайки общо 277.7 точки след първи скок от 137.5 метра и втори от 136.5 метра.

Японската звезда Рьою Кобаяши се нареди на втора позиция с 274.2 точки, след като направи опити от 136.5 и 138.5 метра. На трето място завърши актуалният носител на Световната купа Даниел Чофених (Австрия), който записа скокове от 134.5 и 138.5 метра, за да получи общо 265.8 точки.

Най-добрият български състезател Владимир Зографски пропусна състезанията в Япония този уикенд.

Домен Превц увеличи актива си на върха в подреждането за Световната купа с 1414 точки. Кобаяши е втори с 947 точки, а трети остава Рен Никайдо със 761.

Зографски заема 15-о място с 288 точки.

Следващият кръг от Световната купа по ски скок предстои във Вилинген (Германия) в края на месеца.