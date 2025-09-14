БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Почина отец Иван от Нови хан
Дебатите по вота на недоверие ще се проведат в сряда,...
Образователният министър: Трябва да засилим...
15 септември е! Училищата посрещат 57 000 първокласници
ЗАПАЗЕНИ

Доминацията през последните години доближава Валери Олман към световната титла в хвърлянето на диск

Спорт
Гледайте световното първенство по лека атлетика пряко по БНТ 3.

Валери Олман
Снимка: БГНЕС
Двукратната олимпийска шампионка Валери Олман ще трябва да счупи проклятие, за да спечели световната титла в хвърлянето на диск в Токио. Как иначе да се обясни аномалията, че тя все още не е претендирала за световната корона, въпреки пълната си доминация през последните пет години.

В допълнение към олимпийските си златни медали в Токио и Париж, тя е спечелила пет поредни титли от Диамантената лига и не е загубила нито едно състезание през последните две години. Това включва 13 поредни победи тази година, една от които бе водещото ѝ хвърляне в света от 73,52 м в Рамона - най-голямото хвърляне в света за повече от 35 години.

На всяка друга арена тя е царувала върховно, но не и на световното първенство, или все още не.

Олман два пъти се е качвала на подиума, за да вземе бронзовия медал в Орегон през 2022 г. и сребърния медал в Будапеща през 2023 г., което беше огромна изненада, тъй като по-младата ѝ съотборничка Лаулауга Таусага направи хвърлянето на живота си, за да грабне златото.

Но всеки път, когато Олман е била разочарована на това ниво, тя се е завръщала по-силна и е малко вероятно да ѝ бъде отказано за трети път в Токио, когато се завръща на стадиона, където спечели първия си олимпийски златен медал.

Списъкът с постижения тази година би предположил, че може да се очаква качване на подиума в САЩ, но това може да е подвеждащо, тъй като списъкът е доминиран от изпълнения, направени в Рамона, Оклахома, известен още като „Градът на хвърлянията“ заради благоприятните вятърни условия, които предлага на дискохвърлящите.

Най-добрите представяния на трите най-добри участнички за Токио бяха постигнати там: върховото постижение на Олман, 70,72 м на Таусага и 68,21 м на Габи Джейкъбс.

Олман подкрепя най-доброто си постижение за сезона със серия от над 70 хвърляния на други места, включително представяне от 71,45 м, за да спечели титлата в САЩ през август, а Таусага е действащата световна шампионка, но освен тях има редица претенденти за подиума.

Германският дует Шанис Крафт (68,10 м тази година) и сребърната медалистка от Олимпийските игри през 2021 г. Кристин Пуденц (67,61 м тази година) са сред претендентките, както и холандката Йоринде ван Клинкен (67,15 м), която завърши втора след Олман в Цюрих, за да подчертае своите качества.

Двукратната олимпийска и двойна световна шампионка Сандра Елкасевич е преминала своя пик, но не може да бъде подценявана със седмото си участие на световно първенство, след като спечели олимпийски бронз в Париж миналата година, както и постоянната претендентка от Китай Фън Бин.

Въпреки скромния си най-добър резултат за сезона от 64,19 м (извън топ 20 тази година), световната шампионка от 2022 г. Фън има личен рекорд от 69,12 м и е била на подиума на последните три световни първенства, като наскоро спечели сребро в Париж.

Олман казва, че очаква с нетърпение да се изпита срещу толкова силна конкуренция.

„Това е, което обичам - да се покажа и да видя на какво си способен срещу конкурентите си. Чувствам, че битката, която ще водим в Токио, ще бъде толкова запомняща се, че ще имам този момент на пълен кръг, за да се върна там след първите си олимпийски игри“, каза тя в Цюрих.

Бившата танцьорка планира да „се представи по най-добрия начин в Токио“, което би трябвало да е достатъчно, за да си тръгне с дългоочакваната световна титла.

Снимки: БГНЕС

