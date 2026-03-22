Доминик Парис спечели последния за сезона слалом в Супер-Г в Световната купа

Италианецът Доминик Парис спечели втора поредна победа този уикенд в Лилехамер (Норвегия) на финалите на Световната купа по ски алпийски дисциплини. Бронзовият медалист от Олимпиадата в Милано-Кортина триумфира в спускането вчера, а днес бе най-бърз и в последния за сезона супергигантски слалом при мъжете с време 1:26.81 минута.

Победата е под номер 26 в кариерата на 36-годишния Парис.

Двама австрийци допълниха призовата тройка в Супер-Г: втори на 7 стотни от секундата остана Винсент Крихмайер, а трети е Рафаел Хаазер с пасив от 38 стотни.

С успеха си в супергигантския слалом при мъжете Доминик Парис финализира пълния триумф на италианските алпийци този уикенд в Лилехамер, след като София Годжа спечели Супер-Г при жените по-рано днес, а Лаура Пировано и Парис спечелиха спусканията вчера.

Марко Одермат (Швейцария) вече си осигури Големия кристален глобус и малката купа в дисциплината и кара протоколно в днешния Супер-Г, като се нареди 19-и с изоставане от близо 2 секунди след победителя.

Две състезания преди края на сезона Одермат е недостижим на върха в генералното класиране с с 1626 точки, пред Лукас Пинейро Бротен (Бразилия) с 958. Атле Ли Макграт (Норвегия) е на трето място с 844 точки.

За малката купа в Супер-Г Одермат също е победител, като в крайното класиране завършва с актив от 425 точки, следван от Крихмайер с 347, а Хаазер е на трета позиция с 301 точки.

До края на сезона при мъжете остават още два старта: гигантски слалом на 24 март и слалом на 25 март.