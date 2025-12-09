"ДПС - Ново начало" с мерки срещу нелегалния пазар на горива, в полза на допълнителни приходи в бюджета

ПГ на "ДПС - Ново начало" предлага мерки, запълващи празноти в законодателството, които ще осигурят допълнителни приходи в държавния бюджет от акцизи и данъци върху нефт и продукти от нефтен произход. Това съобщиха от пресцентъра на партията.

Законопроектът е в отговор на оповестените данни за загубите за бюджета от неплатени акцизи и данъци от нелегалния пазар на горива, които само за 2024г са близо 600 млн.лв.

"ДПС - Ново начало" предлага със специален закон в срок до 1 месец да бъде създадена нарочна наредба, която да задължи транспортните средства, с които се извършва дейността по превоз на нефт и продукти от нефтен произход да бъдат снабдени с изправни и функциониращи устройства за позициониране и проследяване на движението им (GPS).

По този начин ще бъде ясно и какви количества горива постъпват на точките на зареждане. Това допълнително ще бъде контролирано чрез специализиран софтуер в електронната система за събиране на пътни такси и нарочни измервателни уреди за измерване на вместимостта на резервоарите, осигурени и поставени от Агенция „Митници“.

Мярката ще позволи на Агенция „Митници“ да проследи пространственото движение на тези транспортни средства, както и контрол на точките на товарене и разтоварване, осигурявайки сериозен допълнителен приход във фиска от несъбрани досега акцизи и данъци, според извършен наскоро анализ.

Предложението на "ДПС - Ново начало"не поражда никаква финансова или административна тежест за бизнеса, тъй като необходимите уреди могат да бъдат поставени за сметка на бюджета, като очакваните приходи от мярката многократно надхвърлят инвестицията.