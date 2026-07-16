ДПС подаде сигнал до OFAC срещу Иван Демерджиев

Депутатите от ДПС Станислав Анастасов и Калин Стоянов пуснаха официален сигнал до OFAC - службата за контрол на чуждестранни активи на САЩ, срещу министъра на МВР Иван Демерджиев, който е с обвинение за престъпление по НК, следователно е с компрометиран интегритет.

Ето какво написаха в социалните мрежи Станислав Анастасов и Калин Стоянов: