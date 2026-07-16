ДПС подаде сигнал до OFAC срещу Иван Демерджиев

Депутатите от ДПС Станислав Анастасов и Калин Стоянов пуснаха официален сигнал до OFAC - службата за контрол на чуждестранни активи на САЩ, срещу министъра на МВР Иван Демерджиев, който е с обвинение за престъпление по НК, следователно е с компрометиран интегритет.
Ето какво написаха в социалните мрежи Станислав Анастасов и Калин Стоянов:
"В момента (той) заема поста, въпреки че е с повдигнато обвинение за извършено длъжностно престъпление по смисъла на НК", посочват депутатите в пост в социалните мрежи.
"В сигнала излагаме информация, относно поредица от негови действия, които пораждат основателни съмнения за използване на предоставените му властнически правомощия по начин, несъвместим с принципите на законност, безпристрастност и отчетност при упражняването на публичната власт.
Считаме, че действията на Демерджиев очертават последователен модел на поведение, характеризиращ се с използване на административни и регулаторни механизми за постигане на лични и политически цели, а не за защита на легитимен обществен интерес", поясняват депутатите на ДПС.