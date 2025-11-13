БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Драгоман обърна Дея спорт и влезе в топ 3 на женския волейболен елит

Спорт
"Драконите" стигна до успеха в Бургас след обрат.

ЖВК Драгоман
Снимка: startphoto.bg
Отборът на Драгоман излезе на трето място във временното класиране на женското волейболно първенство след победа с 3:1 (17:25, 25:19, 25:17, 25:23) гейма като гост на Дея Волей.

Срещата в Бургас започна лошо за тима на "драконите", който отстъпи със 17:25, след като изостана с 6:18.

Ситуацията на игрището обаче се промени още във втория гейм, в който тимът на Драгоман отново бе изоставащ в началото, но успя удържи натиска на бургазлийки до 18:18. Тогава гостенките направиха серия от 7:1 точки, с които затвориха втория гейм.

Това бе и преломният момент в срещата. Драгоман поведе с 13:4 точки в третия гейм и го спечели с 25:17 без големи колебания.

Най-интересна се оказа последната част на мача, в която Дея водеше с 18:9 точки. Драгоман отговори със серия от 15:3 точки, с която волейболистките на треньора Антон Петров стигнаха до три мачбола при 24:21. Състезателките на Дея отрази първите два от тях, но не и третия и така срещата приключи в полза на "драконите".

За Драгоман това е четвърти успех в пет изиграни мача и с 12 точки тимът изостава по геймова разлика единствено от шампиона Марица Пловдив и от ЦПВК, които обаче са и с мач по-малко. Дея е на осма позиция в класирането с една победа и четири поражения.

