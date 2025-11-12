БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Енергийната комисия отхвърли ветото на президента за...
Чете се за: 02:15 мин.
България впечатли с рекордна победа на старта в...
Чете се за: 03:00 мин.
Кучето в кв. "Разсадника" е било прегазено...
Чете се за: 02:00 мин.
Президентът Радев наложи вето върху промените за особения...
Чете се за: 03:22 мин.
ВСС освободи Даниела Талева като ад хок прокурор
Чете се за: 00:37 мин.
Казусът "Коцев": Варненският кмет ще изпълнява...
Чете се за: 01:00 мин.
Росен Желязков: До края на годината очакваме третото...
Чете се за: 01:22 мин.
Президентът Румен Радев с критики към властта за особения...
Чете се за: 01:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Марица Пловдив отново победи Динамо Загреб и ще участва в групите на Шампионската лига

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:25 мин.
Спорт
Запази

Шампионът на България е в груповата фаза на най-авторитетния европейски клубен турнир за девети пореден път.

Марица Пловдив
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

За девети пореден сезон Марица Пловдив ще играе в групите на най-авторитетния европейски клубен волейболен турнир – Шампионската лига, след като "жълто-сините" спечелиха и реванша срещу хърватския Динамо Загреб в решаващия кръг за влизане в груповата фаза на надпреварата. Възпитаничките на старши треньора Ахметджан Ершимшек постигнаха нов успех с 3:0 (25:13, 25:10, 25:20) гейма в зала "Колодрума" и така след чистата победа в хърватската столица в първия мач елиминираха своя съперник.

Марица взе инициативата от самото начало на двубоя и отвори ранен аванс от 8:2, който увеличи до 16:9 в средата на гейма. Това даде необходимата увереност на маричанки, които до края разгърнаха потенциала си в нападение и взеха категорично първата част след 25:13.

Българският шампион пренесе импулса в играта си и във втория гейм, който започна със серия от 12:4. Силният начален удар даде възможност и на блокадата на Марица да заработи, за да може разликата да достигне 13 точки при 20:7. Така и втората част отиде на сметката на пловдивчанки с 25:10 след атака на Виктория Коева.

Състезателките на Ахметджан Ершимшек успяха да си осигурят преднина от три точки в началото на третия гейм, която поддържаха безпроблемно до 18:15. След това шампионките на България спечелиха три поредни разигравания за 21:15 и Кая Николова затвори мача с точка за 25:20.

Най-резултатна за победата на маричанки беше Ива Дудова с 18 точки, от които 4 аса.

Марица продължава напред към груповата фаза на Шампионската лига и попада в група “Е” на турнира, където са още полският Делепорес Жешув, шампионът на Германия Палмберг Шверин и френският Льовалуа Пари Сен Клу.

Мачовете в групите започват в края на месец ноември и ще продължат до февруари, като всеки ще играе срещу всеки като домакин и гост.

Свързани статии:

Марица с изразителна победа над Динамо Загреб в квалификациите на Шампионската лига
Марица с изразителна победа над Динамо Загреб в квалификациите на Шампионската лига
Българският волейболен шампион се наложи с 3:0 гейма.
Чете се за: 01:17 мин.
#Волейболна Шампионска лига за жени 2025/26 #ВК Марица Пловдив

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Президентът Радев наложи вето върху промените за особения управител в "Лукойл"
1
Президентът Радев наложи вето върху промените за особения управител...
Борисов към президента Радев: Слагай вето или пускай, а не ни давай съвети
2
Борисов към президента Радев: Слагай вето или пускай, а не ни давай...
Казусът "Коцев": Варненският кмет ще изпълнява правомощията си от ареста
3
Казусът "Коцев": Варненският кмет ще изпълнява...
БАН отчете екстремна магнитна буря над България
4
БАН отчете екстремна магнитна буря над България
ВСС освободи Даниела Талева като ад хок прокурор
5
ВСС освободи Даниела Талева като ад хок прокурор
Трамвай блъсна 11-годишно момиче с колело на площад "Славейков"
6
Трамвай блъсна 11-годишно момиче с колело на площад...

Най-четени

Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
1
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
2
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
3
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
4
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
5
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе Покровск
6
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе...

Още от: Волейбол

Ахметджан Ершимшек: Участието ни в Шампионската лига е много важно
Ахметджан Ершимшек: Участието ни в Шампионската лига е много важно
Шампионска лига: Левски - Мурса (ГАЛЕРИЯ Шампионска лига: Левски - Мурса (ГАЛЕРИЯ
Симеон Николов титуляр при шеста поредна победа Локомотив Новосибирск Симеон Николов титуляр при шеста поредна победа Локомотив Новосибирск
Чете се за: 01:30 мин.
Венислав Антов отново блесна за Туркоа, но тимът му загуби от Тур мача за Суперкупата на Франция Венислав Антов отново блесна за Туркоа, но тимът му загуби от Тур мача за Суперкупата на Франция
Чете се за: 00:37 мин.
Берое впечатли с драматичен обрат в дебюта си в Европа Берое впечатли с драматичен обрат в дебюта си в Европа
Чете се за: 01:12 мин.
Кадеду: Началото на едно европейско приключение винаги е завладяващо Кадеду: Началото на едно европейско приключение винаги е завладяващо
Чете се за: 02:30 мин.

Водещи новини

Енергийната комисия отхвърли ветото на президента за "Лукойл"
Енергийната комисия отхвърли ветото на президента за...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Вето на Радев срещу поправките за "Лукойл" - нов сблъсък с управляващите Вето на Радев срещу поправките за "Лукойл" - нов сблъсък с управляващите
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Гарантирана ли е сигурността на доставките на горива? Гарантирана ли е сигурността на доставките на горива?
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
На съд за жестокост към животни – Красимир Георгиев и Габриела Сашова обвинени в особено мъчителни убийства На съд за жестокост към животни – Красимир Георгиев и Габриела Сашова обвинени в особено мъчителни убийства
Чете се за: 00:57 мин.
Сигурност и правосъдие
Нов епизод от скандала "Епстийн": Демократи публикуваха...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Проверяват записите в района, след като трамвай блъсна дете на пл....
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Кучето в кв. "Разсадника" е било прегазено умишлено
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Покачване на цената веднъж на ден: Австрийският модел за горивата...
Чете се за: 02:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ