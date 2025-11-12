БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Левски се класира за плейофите в Шампионска лига с нов успех над Мурса

Спорт
Категорична победа за "сините" в столицата.

Левски волейбол
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Българският шампион Левски победи хърватския Мурса Осиек с 3:0 (25:18, 25:21, 26:24) гейма в реванш от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Преди седмица "сините" победиха с 3:2 и като гости и се класират за плейофите на турнира.

В първата част столичани започнаха да трупат преднина след 4:3, направиха 7 точки при 18:11 и запазиха този аванс до края.

Втория гейм тръгна по същия сценарий, но към неговия край гостите от Хърватия успяха да наваксат някоя точка, за да отстъпят с 4 този път.

В третата част ролите се размениха, като Левски бе в ролята на догонващ. За разлика от предходните геймове момчетата на Желязков направиха на гостите показно как се прави. Муса дръпна в началото с 4:0, но българските шампиони изравниха при 8:8. После гостите дръпнаха с 15:12. "Сините" започнаха нова акция за застигане на съперника, която се оказа успешна. Левски изравни при 21:21. След 21:23 направи 3 точки, за да има първи мачбол. Не успя при него, но втория бе реализиран след блок на капитана Светослав Гоцев.

Най-резултатен отново бе Юлиан Вайзиг. Швейцарският диагонал допринесе за победата с 18 точки (1 ас, 3 блока) и резонно бе определен за MVP. Така Вайзиг записа хеттрик – стана носител на наградата в последните 3 мача (№1 с Мурса и за първенство с Дея).

В последния кръг от квалификациите Левски ще срещне победителя от двойката Лас Палмас – Олимпиакос, като в първата среща испанският тим победи с 3:1 в Гърция.

В събота Левски посреща Монтана за мач от 4-ия кръг на първенството. Двубоят в зала "Левски София" стартира в 19:00 часа.

