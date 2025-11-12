БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Енергийната комисия отхвърли ветото на президента за...
Чете се за: 02:15 мин.
България впечатли с рекордна победа на старта в...
Чете се за: 03:00 мин.
Кучето в кв. "Разсадника" е било прегазено...
Чете се за: 02:00 мин.
Президентът Радев наложи вето върху промените за особения...
Чете се за: 03:22 мин.
ВСС освободи Даниела Талева като ад хок прокурор
Чете се за: 00:37 мин.
Казусът "Коцев": Варненският кмет ще изпълнява...
Чете се за: 01:00 мин.
Росен Желязков: До края на годината очакваме третото...
Чете се за: 01:22 мин.
Президентът Румен Радев с критики към властта за особения...
Чете се за: 01:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ахметджан Ершимшек: Участието ни в Шампионската лига е много важно

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:20 мин.
Спорт
Запази

Старши треньорът на Марица описа победата над Динамо Загреб като "най-важния мач в последните пет години".

Ахметджан Ершимшек
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Старши треньорът на Марица Пловдив Ахметджан Ершимшек даде своето мнение след победата с 3:0 гейма над хърватския Динамо Загреб в среща-реванш от решаващия кръг за влизане в групите на Шампионската лига.

"Жълто-сините" отстраниха хърватския си съперник и си осигуриха девето поредно участие в груповата фаза на най-авторитетния европейски клубен волейболен турнир.

“Ако гледаме само резултата, изглежда все едно е било много лесно, но ние знаем колко работихме за този успех и колко се концентрирахме, за да го постигнем. Със сигурност това беше най-важният мач за Марица в последните пет години. Преди знаехме, че сме в груповата фаза и знаехме, че ще играем шест мача. За нас Шампионската лига наистина е много важна. Самите състезателки се мотивират по различен начин от това, че играят в този турнир. Когато играеш с отбори на различно ниво, виждаш и собствените си възможности”, коментира наставникът след успеха над Динамо.

Той обърна внимание и на предстоящия първи мач на маричанки от програмата на група “Е” в Шампионската лига срещу полския Девелопрес Жешув.

“Те са различен отбор от миналата година. Играхме срещу тях на приятелски турнир в Анкара през това лято. Имат нов треньор, който аз познавам и съм работил с него. Познавам и техния помощник-треньор. Щабът им е много добър. Със сигурност ще бъде много труден мач за нас, но ние ще дадем най-доброто от себе си, както винаги. Целта ни винаги е да печелим. Всички отбори в Шампионската лига са на много високо ниво. Трябва да сме пределно концентрирани. Уважаваме всеки съперник и ще дадем най-доброто от себе си”, обясни Ершимшек.

Свързани статии:

Марица Пловдив отново победи Динамо Загреб и ще участва в групите на Шампионската лига
Марица Пловдив отново победи Динамо Загреб и ще участва в групите на Шампионската лига
Шампионът на България е в груповата фаза на най-авторитетния...
Чете се за: 02:25 мин.
#Волейболна Шампионска лига за жени 2025/26 # Ахметджан Ершимшек #ВК Марица Пловдив

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Президентът Радев наложи вето върху промените за особения управител в "Лукойл"
1
Президентът Радев наложи вето върху промените за особения управител...
Борисов към президента Радев: Слагай вето или пускай, а не ни давай съвети
2
Борисов към президента Радев: Слагай вето или пускай, а не ни давай...
Казусът "Коцев": Варненският кмет ще изпълнява правомощията си от ареста
3
Казусът "Коцев": Варненският кмет ще изпълнява...
БАН отчете екстремна магнитна буря над България
4
БАН отчете екстремна магнитна буря над България
ВСС освободи Даниела Талева като ад хок прокурор
5
ВСС освободи Даниела Талева като ад хок прокурор
Трамвай блъсна 11-годишно момиче с колело на площад "Славейков"
6
Трамвай блъсна 11-годишно момиче с колело на площад...

Най-четени

Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
1
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
2
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
3
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
4
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
5
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе Покровск
6
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе...

Още от: Волейбол

Шампионска лига: Левски - Мурса (ГАЛЕРИЯ
Шампионска лига: Левски - Мурса (ГАЛЕРИЯ
Марица Пловдив отново победи Динамо Загреб и ще участва в групите на Шампионската лига Марица Пловдив отново победи Динамо Загреб и ще участва в групите на Шампионската лига
Чете се за: 02:25 мин.
Симеон Николов титуляр при шеста поредна победа Локомотив Новосибирск Симеон Николов титуляр при шеста поредна победа Локомотив Новосибирск
Чете се за: 01:30 мин.
Венислав Антов отново блесна за Туркоа, но тимът му загуби от Тур мача за Суперкупата на Франция Венислав Антов отново блесна за Туркоа, но тимът му загуби от Тур мача за Суперкупата на Франция
Чете се за: 00:37 мин.
Берое впечатли с драматичен обрат в дебюта си в Европа Берое впечатли с драматичен обрат в дебюта си в Европа
Чете се за: 01:12 мин.
Кадеду: Началото на едно европейско приключение винаги е завладяващо Кадеду: Началото на едно европейско приключение винаги е завладяващо
Чете се за: 02:30 мин.

Водещи новини

Енергийната комисия отхвърли ветото на президента за "Лукойл"
Енергийната комисия отхвърли ветото на президента за...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Вето на Радев срещу поправките за "Лукойл" - нов сблъсък с управляващите Вето на Радев срещу поправките за "Лукойл" - нов сблъсък с управляващите
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Гарантирана ли е сигурността на доставките на горива? Гарантирана ли е сигурността на доставките на горива?
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
На съд за жестокост към животни – Красимир Георгиев и Габриела Сашова обвинени в особено мъчителни убийства На съд за жестокост към животни – Красимир Георгиев и Габриела Сашова обвинени в особено мъчителни убийства
Чете се за: 00:57 мин.
Сигурност и правосъдие
Нов епизод от скандала "Епстийн": Демократи публикуваха...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Проверяват записите в района, след като трамвай блъсна дете на пл....
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Кучето в кв. "Разсадника" е било прегазено умишлено
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Покачване на цената веднъж на ден: Австрийският модел за горивата...
Чете се за: 02:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ