Ахметджан Ершимшек: Участието ни в Шампионската лига е много важно

Старши треньорът на Марица Пловдив Ахметджан Ершимшек даде своето мнение след победата с 3:0 гейма над хърватския Динамо Загреб в среща-реванш от решаващия кръг за влизане в групите на Шампионската лига.

"Жълто-сините" отстраниха хърватския си съперник и си осигуриха девето поредно участие в груповата фаза на най-авторитетния европейски клубен волейболен турнир.

“Ако гледаме само резултата, изглежда все едно е било много лесно, но ние знаем колко работихме за този успех и колко се концентрирахме, за да го постигнем. Със сигурност това беше най-важният мач за Марица в последните пет години. Преди знаехме, че сме в груповата фаза и знаехме, че ще играем шест мача. За нас Шампионската лига наистина е много важна. Самите състезателки се мотивират по различен начин от това, че играят в този турнир. Когато играеш с отбори на различно ниво, виждаш и собствените си възможности”, коментира наставникът след успеха над Динамо.

Той обърна внимание и на предстоящия първи мач на маричанки от програмата на група “Е” в Шампионската лига срещу полския Девелопрес Жешув.