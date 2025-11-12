Николай Желязков: Справяме се блестящо на фона на ситуацията

Старши треньорът на Левски призна, че играчите му тренират с резерв, защото страдат от контузии.
Старши треньорът на Левски Николай Желязков вярва, че отборът се представя блестящо, предвид факта, че възпитаниците му не се намират в оптимално физическо състояние.
Столичани си осигуриха плейоф за влизане в групите на Шампионска лига, след като отстраниха Мурса Осиек във втория квалификационен кръг на турнира.
"Изиграхме много стойностен мач във всички елементи. Успяхме да блокираме и нападаме добре. Направихме много силен мач. Нещото, което ни помогна днес е публиката. Отпускането го отдавам на умора. Не е тайна, че имаме здравословни проблеми. Не водим пълноценен тренировъчен процес. Важно е, че успяхме да затворим серията", сподели той след срещата.
Специалистът призна, че играчите му тренират с резерв, защото страдат от контузии.
"Предстои ни мач с Монтана в събота. В момента мислим, как да се възстановим. Не тренираме нормално, по обективни причини. Много от момчетата се пазят, като тренират, защото имат контузии. Правим всичко възможно, да се възстановим. Насочили сме се към това, да вдигаме трофеи. За мен ще е важно да направим още два добри мача в Шампионска лига, да сме във форма за Купата на България през януари месец и да сме готови за плейофите. Със сигурност ще има мачове, в които няма да сме добре, но засега се справяме блестящо на фона на ситуацията", допълни наставникът.