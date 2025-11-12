Николай Желязков: Справяме се блестящо на фона на ситуацията

Старши треньорът на Левски Николай Желязков вярва, че отборът се представя блестящо, предвид факта, че възпитаниците му не се намират в оптимално физическо състояние.

Столичани си осигуриха плейоф за влизане в групите на Шампионска лига, след като отстраниха Мурса Осиек във втория квалификационен кръг на турнира.

"Изиграхме много стойностен мач във всички елементи. Успяхме да блокираме и нападаме добре. Направихме много силен мач. Нещото, което ни помогна днес е публиката. Отпускането го отдавам на умора. Не е тайна, че имаме здравословни проблеми. Не водим пълноценен тренировъчен процес. Важно е, че успяхме да затворим серията", сподели той след срещата.

Специалистът призна, че играчите му тренират с резерв, защото страдат от контузии.