Драма остави баскетболните юноши на ЦСКА до 18 г. със среброто на международен турнир в София

ЦСКА остана със сребърните медали на турнира за юноши до 18-годишна възраст All Star, който клубът организира. Съставът на Планимир Дафинов отстъпи пред Игокеа с 91:92 на финала, изигран именно в столичното съоръжение. "Армейците" показаха огромен характер, особено през второто полувреме, когато свалиха двуцифрено изоставане и провокираха обрата, но босненците се разписаха със сирената и завоюваха първото място.

Третото място бе за Фенербахче, който в малкия финал отказа Арис с 66:61.

Бързите атаки, съчетани с добрата защита, изведоха символичните домакини напред в резултата на старта. „Армейците“ трудно намираха отговор и техните съперници се отскубнаха с 15 точки в края на дебютната част. Тенденцията рядко се променяше и във втората част, което бе достатъчно за босненците да се приберат в съблекалнята при 52:39.

„Червените“ се активизираха в хода на третата част, особено в нападение, стопявайки изоставането си. Отборът от Александровац обаче всеки път намираше противодействие и си осигури аванс от 9 точки след 30 минути игра.

Столичният тим увеличи оборотите и в защита във финалната десетка, с което върна интригата и си остави шанс за обрат. В последните 3 минути равенството бе факт, а смяната на водачеството също взе връх. Домакините на турнира имаха точка актив в последните 13 секунди, но техните съперници получиха две възможности да вкара, което се случи със сирената, за да си тръгнат със златото.

Калоян Марчев се отличи за "армейците" с 24 точки, 5 борби и 4 точни стрелби зад дъгата. Кристиян Каменски финишира с 19 и 11 овладени под двата ринга топки, Борис Гидов се разписа с 12 точки.

Юсуф Каришик има 20 точки и 5 борби за победителите.