БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Шеста световна титла за Ружди Ружди в тласкането на гюле
Чете се за: 02:22 мин.
НА ЖИВО: България - Италия 0:0, финал на световното...
Чете се за: 03:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Днес от 13:30 часа БНТ1 съвместно с Maкс Спорт 2 ще излъчат финала на световното първенство по волейбол за мъже между България и Италия. Правата за излъчване са предоставени безвъзмездно от А1 България и Mакс Спорт

Драма остави баскетболните юноши на ЦСКА до 18 г. със среброто на международен турнир в София

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:15 мин.
Спорт
Запази

Баскетболистите на Планимир Дафинов наваксаха двуцифрено изоставане, но кош в края ги лиши от първото място.

Драма остави баскетболните юноши на ЦСКА до 18 г. със среброто на международен турнир в София
Слушай новината

ЦСКА остана със сребърните медали на турнира за юноши до 18-годишна възраст All Star, който клубът организира. Съставът на Планимир Дафинов отстъпи пред Игокеа с 91:92 на финала, изигран именно в столичното съоръжение. "Армейците" показаха огромен характер, особено през второто полувреме, когато свалиха двуцифрено изоставане и провокираха обрата, но босненците се разписаха със сирената и завоюваха първото място.

Третото място бе за Фенербахче, който в малкия финал отказа Арис с 66:61.

Бързите атаки, съчетани с добрата защита, изведоха символичните домакини напред в резултата на старта. „Армейците“ трудно намираха отговор и техните съперници се отскубнаха с 15 точки в края на дебютната част. Тенденцията рядко се променяше и във втората част, което бе достатъчно за босненците да се приберат в съблекалнята при 52:39.

„Червените“ се активизираха в хода на третата част, особено в нападение, стопявайки изоставането си. Отборът от Александровац обаче всеки път намираше противодействие и си осигури аванс от 9 точки след 30 минути игра.

Столичният тим увеличи оборотите и в защита във финалната десетка, с което върна интригата и си остави шанс за обрат. В последните 3 минути равенството бе факт, а смяната на водачеството също взе връх. Домакините на турнира имаха точка актив в последните 13 секунди, но техните съперници получиха две възможности да вкара, което се случи със сирената, за да си тръгнат със златото.

Калоян Марчев се отличи за "армейците" с 24 точки, 5 борби и 4 точни стрелби зад дъгата. Кристиян Каменски финишира с 19 и 11 овладени под двата ринга топки, Борис Гидов се разписа с 12 точки.

Юсуф Каришик има 20 точки и 5 борби за победителите.

#БК Игокеа U18 #БК ЦСКА U18

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
1
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
И трета българка е задържана в Русия
2
И трета българка е задържана в Русия
БНТ излъчва на живо финала на Световното по волейбол: България срещу Италия
3
БНТ излъчва на живо финала на Световното по волейбол: България...
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал пътник
4
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал...
България на финал на световно по волейбол след 55 години (ОБЗОР)
5
България на финал на световно по волейбол след 55 години (ОБЗОР)
НА ЖИВО: България - Италия 0:0, финал на световното първенство по волейбол
6
НА ЖИВО: България - Италия 0:0, финал на световното първенство по...

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
3
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
4
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
5
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
6
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...

Още от: Баскетбол

Олимпиакос спечели Суперкупата на Гърция, Везенков се разписа с 16 точки
Олимпиакос спечели Суперкупата на Гърция, Везенков се разписа с 16 точки
Академик Бултекс 99 спечели второто издание на баскетболния турнир в памет на легендата Пенка Стоянова Академик Бултекс 99 спечели второто издание на баскетболния турнир в памет на легендата Пенка Стоянова
Чете се за: 00:52 мин.
ЦСКА заслужи място на финала на турнира по баскетбол за юноши до 18 г. в София ЦСКА заслужи място на финала на турнира по баскетбол за юноши до 18 г. в София
Чете се за: 01:45 мин.
Олимпиакос е на финал за Суперкупата на Гърция, Везенков отново над всички Олимпиакос е на финал за Суперкупата на Гърция, Везенков отново над всички
Чете се за: 01:00 мин.
Игокеа е първият финалист на международния турнир по баскетбол за юноши до 18 г. в София Игокеа е първият финалист на международния турнир по баскетбол за юноши до 18 г. в София
Чете се за: 00:52 мин.
Пети международен турнир по баскетбол на колички "София-Балкан" ще се проведе през уикенда Пети международен турнир по баскетбол на колички "София-Балкан" ще се проведе през уикенда
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: България - Италия 0:0, финал на световното първенство по волейбол
НА ЖИВО: България - Италия 0:0, финал на световното първенство по...
Чете се за: 03:50 мин.
Национални отбори
Владимир Николов: Тези деца станаха мъже на това световно Владимир Николов: Тези деца станаха мъже на това световно
Чете се за: 03:07 мин.
Национални отбори
Шеста световна титла за Ружди Ружди в тласкането на гюле Шеста световна титла за Ружди Ружди в тласкането на гюле
Чете се за: 02:22 мин.
Още
Молдова избира - Европа или Русия? Молдова избира - Европа или Русия?
Чете се за: 02:20 мин.
По света
Мащабна въздушна тревога в цяла Украйна
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Масови протести в Портланд, Тръмп изпрати военни
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Започват профилактични кардиологични прегледи в "Пирогов"
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
В очакване на Роби Уилямс - тази вечер на стадион "Васил...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ