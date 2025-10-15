Драма в Барса!

В Барселона са мега ядосани заради контузията на Роберт Левандовски
По време на мача Полша – Литва (2:0) голмайсторът е усетил болка в бедрото, но… решил да продължи да играе
След това на крака му сложили лента, но явно положението е по-сериозно.
Според Марка, Лева може да пропусне цял месец, включително и Ел Класико с Реал Мадрид на 26 октомври!
Шефовете на Барса са бесни – не само заради травмата, а и защото Левандовски не е трябвало да рискува.
А за капак – в лазарета вече са и Ламин Ямал, Дани Олмо и Феран Торес.
Изглежда, че при „блаугранас“ няма почивка от проблеми…