Драма в Барса!

В Барселона са мега ядосани заради контузията на Роберт Левандовски

По време на мача Полша – Литва (2:0) голмайсторът е усетил болка в бедрото, но… решил да продължи да играе

След това на крака му сложили лента, но явно положението е по-сериозно.

Според Марка, Лева може да пропусне цял месец, включително и Ел Класико с Реал Мадрид на 26 октомври!

Шефовете на Барса са бесни – не само заради травмата, а и защото Левандовски не е трябвало да рискува.

А за капак – в лазарета вече са и Ламин Ямал, Дани Олмо и Феран Торес.

Изглежда, че при „блаугранас“ няма почивка от проблеми…