Цените на храните: На места надценките стигат до 90%
Чете се за: 04:42 мин.
Задействат BG-Alert заради очаквани валежи в района на...
Чете се за: 00:27 мин.
Взривове са предшествали пожара в "Стомана...
Чете се за: 01:37 мин.

Драма в Барса!

Чете се за: 00:47 мин.
Барселона
Снимка: БТА
В Барселона са мега ядосани заради контузията на Роберт Левандовски
По време на мача Полша – Литва (2:0) голмайсторът е усетил болка в бедрото, но… решил да продължи да играе

След това на крака му сложили лента, но явно положението е по-сериозно.
Според Марка, Лева може да пропусне цял месец, включително и Ел Класико с Реал Мадрид на 26 октомври!

Шефовете на Барса са бесни – не само заради травмата, а и защото Левандовски не е трябвало да рискува.

А за капак – в лазарета вече са и Ламин Ямал, Дани Олмо и Феран Торес.
Изглежда, че при „блаугранас“ няма почивка от проблеми…

Меси пак счупи рекорд!
Меси пак счупи рекорд!
Спортни новини 15.10.2025 г. Спортни новини 15.10.2025 г.
Чете се за: 01:40 мин.
Спортни новини 14.10.2025 г. Спортни новини 14.10.2025 г.
Чете се за: 02:00 мин.
Спортни новини 13.10.2025 г. Спортни новини 13.10.2025 г.
Чете се за: 01:07 мин.
Григор Димитров вече извън Топ 30 на световната ранглиста Григор Димитров вече извън Топ 30 на световната ранглиста
Чете се за: 01:12 мин.
Симеон Николов започна тренировки с Локомотив Новосибирск Симеон Николов започна тренировки с Локомотив Новосибирск
Чете се за: 00:45 мин.

Цените на храните: На места надценките стигат до 90%
Цените на храните: На места надценките стигат до 90%
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
Задействат BG-Alert заради очаквани валежи в района на Царево Задействат BG-Alert заради очаквани валежи в района на Царево
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Нестабилни в единството: Ще има ли прегрупиране на играчите във властта? (ОБЗОР) Нестабилни в единството: Ще има ли прегрупиране на играчите във властта? (ОБЗОР)
Чете се за: 07:25 мин.
У нас
Млади лекари символично "погребаха" бъдещето си пред Здравното министерство (СНИМКИ и ВИДЕО) Млади лекари символично "погребаха" бъдещето си пред Здравното министерство (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Напрежение пред сградата на МВР в София заради протест на БОЕЦ...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Взривове са предшествали пожара в "Стомана Индъстри" в...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
НАТО засилва защитата срещу дронове
Чете се за: 02:12 мин.
По света
Делото за малтретирания Адриан: Майката договори 2 години условно
Чете се за: 01:45 мин.
Сигурност и правосъдие
