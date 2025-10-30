Драматична загуба за Виена Баскет и Борислав Младенов в първенството на Австрия

Борислав Младенов и неговият австрийски отбор Виена Баскет отстъпиха като домакини на Оберварт Гънърс със 73:74 в мач от местния шампионат. Виена Баскет претърпя четвърто поредно поражение от седем изиграни двубоя.

Младенов реализира 9 точки, 4 борби и 3 асистенции за 37 игрови минути.

Домакините имаха аванс от 6 точки - 57:51 преди четвъртата част, в която обаче баскетболистите на Оберварт надделяха.

В следващия си мач Виена Баскет е гост на КК Босна на 1 ноември в Адриатическата лига.