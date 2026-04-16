Дрон влиза в битката с комарите в Бургаско

От 20 април „Дезинфекционна станция – Бургас“ започва въздушни дезинсекционни обработки срещу ларвите на комари в района на Бургаските езера, като за целта ще бъде използван земеделски дрон.

Практиката от последните години показва, че този метод е сред най-ефективните за третиране на труднодостъпни терени и чувствителни биотопни зони, каквито са езерата около Бургас. Очаква се чрез навременните мерки да се ограничи значително популацията на комари още в ранен етап.

Обработките ще се извършват в периода от 20 до 30 април, в часовете между 06:00 и 10:00 ч., при подходящи метеорологични условия. От Община Бургас уточняват, че са в готовност да реагират и на сигнали от граждани, като паралелно с планираните дейности ще работи и специализиран екип за обработка на проблемни зони.