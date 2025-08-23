БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Интензивен трафик към Гърция - задръствания в...
Чете се за: 00:52 мин.
Остава тежко състоянието на 4-годишния Мартин, блъснат от...
Чете се за: 01:00 мин.
Стилияна Николова спечели сребро в многобоя, Ева...
Чете се за: 02:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

 

Душан Керкез: ЦСКА се нуждае от гладни футболисти с хакрактер

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 05:50 мин.
Спорт
Запази

Трябваше да сменим кръвта на отбора, отбеляза треньорът на ЦСКА след последните трансфери.

душан керкез сме фаворити нито един двубой момент истината
Слушай новината

Душан Керкез заяви, че ЦСКА има нужда от футболисти, които са гладни за изява и имат характер. Старши треньорът коментира последните трансфери в редиците на „армейците“, споделяйки, че е трябвало да се смени кръвта в отбора.

На традиционната пресконференция босненецът коментира и каква е атмосферата в тима преди срещата с ЦСКА 1948 в Първа лига. Утре (неделя) тимът от Борисовата градина ще приеме отбора от Бистрица в мач от шестия кръг който ще се изиграе на Националния стадион „Васил Левски“ от 20:15 часа.

"Не играхме с Арда и имахме повече време за подготовка. Кевин Додай няма да е готов за следващия мач. Работи индивидуално. Всички други са на разположение, работеха добре и мисля, че ще сме на по-добро ниво от мача с Черно море. Когато свърши трансферният период, за всеки треньор е по-добре. Трябваше да сменим кръвта на отбора, което е нормално нещо. Може би закъсняхме, но никога не е късно, за да се случи нещо добро. За мен е лесно да работя с професионалист като Бойко Величков, говорим за всичко и мисля, че работата ни ще бъде добра в бъдеще", бяха първите думи на наставника.

Той разкри повече за ситуацията, свързана с напускането на Тибо Вион.

"Благодаря на Тибо Вион за всичко, което е направил в ЦСКА. Той е добро момче с добър характер. Той беше много напрегнат след мача за Купата. Говорих с него и му казах искрено като мъж на мъж, че няма да има шанс за много минути. Той ме разбра и се решихме, че е най-добре да напусне отбора", поясни босненецът.

Треньорът коментира и кои от новите попълнения ще бъдат готови за дебют срещу отбора от Бистрица.

"Бруно Жордао и Леандро Годой са готови да дебютират. За Мохамед Брахими очакваме документите, за да бъде готов за дебют утре. На този момент не е готов на 100 процента. Когато скаутите ме попитаха за Брахими, се съгласих веднага. Той е футболист с голям характер и със сигурност ще помогне на ЦСКА. Когато Зюмюр Бютучи няма мотивация, няма какво да прави в отбора. Когато един футболист дойде в ЦСКА и си мисли, че клубът е под неговото ниво, той не е за това място. Пожелавам му успех и късмет. Всеки знае, че в момента в отбора има лек хаос, но след хаоса ще дойде нещо добро.“

"Винаги съм залагал на атмосферата в отборите, в които съм работил. За да я създадем, трябва време. Новите футболисти са гладни за успехи, усмихнати са на тренировка, което значи много. Никой не е щастлив от резултатите ни. Знам, че в един момент всичко ще се нареди. Опонентът ни има много добри индивидуалности. С Черно море ни трябваха по-добри подавания в последните 30 метра и повече енергия. Важното е да спечелим победа в утрешния двубой, без значение дали топката е в нас. Когато феновете видят борба и желание, успехът накрая ще е за нас. Очаквам да изиграем добър мач", каза още наставникът.

"Супер е, когато имаш двама добри футболисти в атака като Йоанис Питас и Леандро Годой, но ще видите утре дали ще играем с един, двама или трима нападатели. Първият трансфер, който исках в ЦСКА, беше на Теодор Иванов. Исках българин. Българите в нашия отбор имат потенциал. Не деля футболистите на българи или чужденци", отговори той на въпрос за младите българи в тима.

"Когато си футболист, особено на ЦСКА, трябва да внимаваш какво правиш. Ако Георги Чорбаджийски отиде в друг отбор, ще бъде под наем. Той е тук с нас и имам супер отношения с него от първия ден. Не видях нещо лошо в това, че е поставил „лайк“. Младите момчета правят грешки и това е добро училище за тях. Очакваме още футболисти, трансферният прозорец не е затворен. Винаги искам да давам шанс на младите футболисти, когато всичко е наред. Не искам тези млади момчета да усещат това голямо напрежение. Петко Панайотов е един от примерите как с много работа ще направи добра кариера. Младите трябва да грабват шанса си с две ръце. Търсим човек на левия бек, защото имаме само един футболист. Футболисти с характер и глад ще помогнат на ЦСКА. Трябват ни играчи на още два поста, но няма да казвам на кои, за да не се разочароват някои футболисти", завърши Керкез.

#Първа лига 2025/2026 #Душан Керкез #ПФК ЦСКА

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте световното първенство по художествена гимнастика НА ЖИВО по БНТ
1
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика НА ЖИВО...
Съпругът на 35-годишната Христина през сълзи: Няма надежда, боря се детенцето да ми остане
2
Съпругът на 35-годишната Христина през сълзи: Няма надежда, боря се...
Отново смърт на пътя: Дрогиран 19-годишен шофьор удари АТВ, баща на три деца загина
3
Отново смърт на пътя: Дрогиран 19-годишен шофьор удари АТВ, баща на...
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн тази вечер по БНТ 3
4
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн тази вечер по БНТ 3
Стилияна Николова спечели сребро в многобоя, Ева Брезалиева е осма на световното първенство по художествена гимнастика
5
Стилияна Николова спечели сребро в многобоя, Ева Брезалиева е осма...
Лъч надежда: Подобрява се състоянието на 4-годишния Мартин, който беше прегазен от АТВ в Слънчев бряг
6
Лъч надежда: Подобрява се състоянието на 4-годишния Мартин, който...

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
2
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
3
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
4
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър
5
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика НА ЖИВО по БНТ
6
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика НА ЖИВО...

Още от: Спорт

Гледайте Стойчо Младенов в предаването "Зала на славата"
Гледайте Стойчо Младенов в предаването "Зала на славата"
Марк Марекс над всички в спринта на Гран при на Унгария в MotoGP Марк Марекс над всички в спринта на Гран при на Унгария в MotoGP
Чете се за: 01:50 мин.
ФИФА забрани на Ботев и Локомотив Пловдив да правят входящи трансфери ФИФА забрани на Ботев и Локомотив Пловдив да правят входящи трансфери
Чете се за: 03:02 мин.
Втора титла за Милена Тодорова на Балканска купа по лтетен биатлон Втора титла за Милена Тодорова на Балканска купа по лтетен биатлон
Чете се за: 02:40 мин.
Захари Згуров и Георги Антов продължават към четвъртфиналите на европейското по плажен волейбол до 20 г. Захари Згуров и Георги Антов продължават към четвъртфиналите на европейското по плажен волейбол до 20 г.
Чете се за: 00:27 мин.
Тотнъм изненада Манчестър Сити на "Етихад" и си тръгна с трите точки и суха мрежа Тотнъм изненада Манчестър Сити на "Етихад" и си тръгна с трите точки и суха мрежа
Чете се за: 01:47 мин.

Водещи новини

Остава тежко състоянието на 4-годишния Мартин, блъснат от АТВ в Слънчев бряг
Остава тежко състоянието на 4-годишния Мартин, блъснат от АТВ в...
Чете се за: 01:00 мин.
Регионални
Интензивен трафик към Гърция - задръствания в Кресненското дефиле Интензивен трафик към Гърция - задръствания в Кресненското дефиле
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Какво е състоянието на детето, пострадало при токов удар от уличен стълб до детска площадка във Варна? Какво е състоянието на детето, пострадало при токов удар от уличен стълб до детска площадка във Варна?
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Горящо незаконно сметище е причината за пожара в Сливенско Горящо незаконно сметище е причината за пожара в Сливенско
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Политическа криза: Външният министър на Нидерландия подаде оставка
Чете се за: 03:10 мин.
По света
"Голямата маса" отново събира съседи и приятели в София
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
19-годишен младеж загина при катастрофа в района на Петрич
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Комисия на НС ще проведе изслушване на кандидата за зам.-омбудсман...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ