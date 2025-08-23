Душан Керкез: ЦСКА се нуждае от гладни футболисти с хакрактер

Душан Керкез заяви, че ЦСКА има нужда от футболисти, които са гладни за изява и имат характер. Старши треньорът коментира последните трансфери в редиците на „армейците“, споделяйки, че е трябвало да се смени кръвта в отбора.

На традиционната пресконференция босненецът коментира и каква е атмосферата в тима преди срещата с ЦСКА 1948 в Първа лига. Утре (неделя) тимът от Борисовата градина ще приеме отбора от Бистрица в мач от шестия кръг който ще се изиграе на Националния стадион „Васил Левски“ от 20:15 часа.

"Не играхме с Арда и имахме повече време за подготовка. Кевин Додай няма да е готов за следващия мач. Работи индивидуално. Всички други са на разположение, работеха добре и мисля, че ще сме на по-добро ниво от мача с Черно море. Когато свърши трансферният период, за всеки треньор е по-добре. Трябваше да сменим кръвта на отбора, което е нормално нещо. Може би закъсняхме, но никога не е късно, за да се случи нещо добро. За мен е лесно да работя с професионалист като Бойко Величков, говорим за всичко и мисля, че работата ни ще бъде добра в бъдеще", бяха първите думи на наставника.

Той разкри повече за ситуацията, свързана с напускането на Тибо Вион.

"Благодаря на Тибо Вион за всичко, което е направил в ЦСКА. Той е добро момче с добър характер. Той беше много напрегнат след мача за Купата. Говорих с него и му казах искрено като мъж на мъж, че няма да има шанс за много минути. Той ме разбра и се решихме, че е най-добре да напусне отбора", поясни босненецът.

Треньорът коментира и кои от новите попълнения ще бъдат готови за дебют срещу отбора от Бистрица.

"Бруно Жордао и Леандро Годой са готови да дебютират. За Мохамед Брахими очакваме документите, за да бъде готов за дебют утре. На този момент не е готов на 100 процента. Когато скаутите ме попитаха за Брахими, се съгласих веднага. Той е футболист с голям характер и със сигурност ще помогне на ЦСКА. Когато Зюмюр Бютучи няма мотивация, няма какво да прави в отбора. Когато един футболист дойде в ЦСКА и си мисли, че клубът е под неговото ниво, той не е за това място. Пожелавам му успех и късмет. Всеки знае, че в момента в отбора има лек хаос, но след хаоса ще дойде нещо добро.“

"Винаги съм залагал на атмосферата в отборите, в които съм работил. За да я създадем, трябва време. Новите футболисти са гладни за успехи, усмихнати са на тренировка, което значи много. Никой не е щастлив от резултатите ни. Знам, че в един момент всичко ще се нареди. Опонентът ни има много добри индивидуалности. С Черно море ни трябваха по-добри подавания в последните 30 метра и повече енергия. Важното е да спечелим победа в утрешния двубой, без значение дали топката е в нас. Когато феновете видят борба и желание, успехът накрая ще е за нас. Очаквам да изиграем добър мач", каза още наставникът.

"Супер е, когато имаш двама добри футболисти в атака като Йоанис Питас и Леандро Годой, но ще видите утре дали ще играем с един, двама или трима нападатели. Първият трансфер, който исках в ЦСКА, беше на Теодор Иванов. Исках българин. Българите в нашия отбор имат потенциал. Не деля футболистите на българи или чужденци", отговори той на въпрос за младите българи в тима.