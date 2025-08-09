Душан Керкез: Горе главите и вървим напред

Старши треньорът на ЦСКА Душан Керкез коментира равенството 0:0 на свой терен с Черно море в среща от четвъртия кръг на Първа лига. Столичани продължават да нямат победа от началото на сезона.

„Аз вярвам на този процес. Знаехме, че ще е трудно, виждате нямахме и късмет в ситуацията с Додай. Доминирахме в мача, но не вкарахме и затова не дойде победата. Пастор беше добре за първи мач. Но нямаше сили накрая, тренираше индивидуално, трябва време, не е в оптимално състояние. Имаме и нов футболист - Годой, който в този момент не може да играе. Чакаме нови футболисти. Този мач доминирахме. Не играхме както феновете очакваха, но това е процес. Знам къде съм дошъл, знаех, че ще бъде трудно, но виждаме ситуацията. Горе главите и вървим напред", започна Душан Керкез.

Попитан дали е видял желание в отбора, той отговори така.